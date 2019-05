TelevideoRai101 : Deputata labour privata del seggio -

Unabritannica, finita in prigione per aver mentito alla polizia su un caso penale che riguardava suo fratello, è statadelalla Camera dei Comuni dopo una petizione popolare di sfiducia promossa contro di lei da elettori del suo collegio. Fiona Onasanya,35 anni,che aveva rifiutato di dimetterso, era stata eletta nella circoscrizione di Peterborough come candidata Laburista, ma era stata poi espulsa dal partito sulla scia della vicenda giudiziaria. La petizione è stata firmata da circa 20mila elettori(Di giovedì 2 maggio 2019)