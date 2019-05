Dall' ambiente alla fine dell' Austerity | il programma del M5s per le prossime Europee

"Fare i conti con l'ambiente" mette al centro la conoscenza. Appuntamento a Ravenna Dall'8 al 10 maggio : La comunicazione creativa ed efficace è quella che si rivolge a un vasto numero di persone e che sa raggiungere anche i non addetti ai lavori. Ravenna è pronta anche quest'anno ad accogliere la ...

La lotta al camnbiamento climatico comincia Dalle città : l'appello di Legambiente Catania : Il circolo Legambiente Catania ha redatto un programma che suddivide le problematiche ambientali in otto tematiche da affrontare: l'uso sostenibile del suolo, l'economia circolare, l'adattamento ai ...

Ambiente - Dalla tempesta Vaia danni per 630 milioni di euro : distrutti 42mila ettari di boschi : La tempesta Vaia, che si è abbattuta nel Nord-Est tra il 27 e il 29 ottobre 2018, con la sua furia di venti di oltre 200 km l’ora, ha provocato la distruzione completa di 41.491 ettari di boschi e dunque l’abbattimento di oltre 8,6 milioni di metri cubi di legname, 7 volte la quantità di tronchi da sega in media lavorati annualmente in Italia. E un danno economico che si aggira sui 630 milioni di euro, dei quali 434 mln solo di massa ...

Discariche - Italia condannata Dall'Ue. Legambiente : 'servono al più presto bonifiche' : La soluzione sta nello sviluppo dell'economia circolare, un'economia che fa bene all'ambiente, alla salute e al bilancio dello Stato. A chiedercelo è in primis l'Europa con il pacchetto di direttive ...

Milano promossa Dall’Agenzia europea dell’ambiente : “significativo incremento dell’utilizzo delle biciclette” : Un risultato incoraggiante quello del pedaggio messo in opera nell’Area C di Milano, infatti dal rapporto stilato dall’Agenzia europea dell’ambiente, c’è stata la promozione del capoluogo lombardo. Non solo si è ridotto del 30% il traffico nel centro città, ma ha prodotto un “significativo incremento dell’utilizzo delle biciclette“, con il numero di utenti attivi del servizio pubblico di bike sharing ...

Ambiente - a Ischia focus sul mondo sottomarino : Dalla plastica all’archeologia marina : “L’Italia, produce ogni anno oltre 4720 miliardi di bottiglie di acqua minerale in PET e ne rilascia oltre 132.000 tonnellate nelle acque costiere, che in termini di CO2 prodotta corrispondono a 472.000 tonnellate emesse per la loro produzione e 925.000 tonnellate emesse per il loro trasporto, per un totale di 1.397.000 tonnellate di CO2 emesse!”. Lo ha dichiarato Roberto Sandulli, zoologo, biologo marino dell’Università Parthenope di Napoli, ...