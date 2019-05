Dall’account Twitter dell’azienda | ecco due video teaser criptici su OnePlus 7 e OnePlus

tuttoandroid

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il primo è accompagnato da una didascalia che tramite l'hashtag indica a quale dei due smartphone fa riferimentoL'articolo Dall’accountdell’azienda,duesu7 e7 Pro proviene da TuttoAndroid.

insopportabile : Per la prima volta nella storia della Festa di Sant’Efisio (363^ edizione) sarà una donna, Raffaella Lostia, l’Alte… - Radio3tweet : Abbiamo parlato di #Twitter e segnaliamo la notizia riportata dall' @avnve in cui si segnala come la rete sociale a… - onio_pol : RT @accountzerozero: La regina dei selfie taroccati mi ha bloccato, ma sono sicuro che mi sta già leggendo dall’altro account ?? Ciaone @pol… -