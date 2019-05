Chelsea e Arsenal | un passo verso la finale

Tris Arsenal - pari in Eintracht-Chelsea : Due belle semifinali di Europa League,ricche di gol ed emozioni. Gli incontri di andata si sono chiusi con risultati che avvantaggiano le due inglesi, ma non spengono del tutto le ambizioni delle ...

Europa League - il Chelsea domina ma non vince. Tris per l'Arsenal : EINTRACHT-Chelsea 1-1 LE FOTO DEL MATCH , 23' Jovic, 45' Pedro, Il Chelsea di Sarri strappa un ottimo pareggio in terra tedesca contro l'Eintracht di Francoforte. L'1-1 finale sta stretto ai blues che ...

Europa League - il Chelsea pareggia 1-1 a Francoforte. L'Arsenal batte 3-1 il Valencia : Marco Gentile Il Chelsea pareggia 1-1 in casa dell'Eintracht Francoforte e si prende un piccolo vantaggio in vista del ritorno a Stamford Bridge. L'Arsenal vince 3-1 in rimonta contro il Valencia e tra sette giorni al Mestalla ci sarà il secondo round. Le inglesi ancora favorite per la finale di Europa League Il Chelsea strappa un pari con gol in Germania Il Chelsea di Maurizio Sarri va sotto fuori casa contro l'ostico Eintracht ...

Risultati Europa League – Pareggio tra Eintracht e Chelsea - vince l’Arsenal in rimonta sul Valencia [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Risultati semifinali Europa League – Arsenal travolgente nel segno di Lacazette : pari tra Francoforte e Chelsea : L’Arsenal supera 3-1 il Valencia, in rimonta, grazie ad un super Lacazette, pareggio con un gol per parte tra Francoforte e Chelsea: i Risultati delle semifinali d’andata di Europa League Un’Europa League dal forte accento inglese quella andata in scena questa sera. Arsenal e Chelsea, le due principali candidate alla vittoria finale, nonché possibili finaliste in un particolare derby londinese, pongono le basi per l’accesso alla finale di ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 3-1 ed Eintracht-Chelsea 1-1 in DIRETTA : Gunners con un piede e mezzo a Baku! Blues che si giocheranno tutto a Londra! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

