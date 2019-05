Cene di gala e pranzi solidali con i vip dell' Isola dei famosi

iltirreno.gelocal

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ci sarà anche musica dal vico con Dino Mancino, animatore e musicista degli spettacoli di Giorgio Panariello e del Costanzo Show su Canale 5. Poi la serata proseguirà in Capannina. E infine la ...

ryuqvaza : Oppure 'perché fanno questi eventi inutili in Corea quando potrebbero essere in America a stringere connections?' c… - Delena46169552 : Ma esattamente Dominanza Digitale oltre a fornire a Biondo posti in prima fila alle sfilate o farlo andare a cene d… - Valori_it : RT @CapoVersi: Dai biscotti alle cene di gala: il valore aggiunto del lavoro dietro le sbarre -