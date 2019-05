AutoResponder per WA dà un risponditore automatico per WhatsApp molto personalizzabile

tuttoandroid

(Di giovedì 2 maggio 2019)per WA è un'applicazione che offre unperBusiness con numerose opzioni per renderlo adatto a ogni esigenza. L'app funziona con i contatti, con i gruppi e con i numeri sconosciuti e risponde automaticamente a tutti i messaggi, invia risposte a messaggi specifici, ignora e specifica contatti e gruppi, supporta i messaggi programmabili, sostituzioni di risposte con ora, nome, posizione (solo versione Pro), regole di backup per un facile recupero e non aggiorna gli stati.L'articoloper WA dà unperproviene da TuttoAndroid.