Achille Lauro | «X Factor? Sarebbe bello I miei modelli? Né Fedez né Manuel Agnelli»

Il pubblico del Concertone del Primo Maggio è tiepido con Noel Gallagher che canta gli Oasis - Achille Lauro è la vera star (video) : Al Concertone del Primo Maggio 2019 che passerà alla storia soprattutto per le polemiche sulla mancanza di donne sul palco, se non tra gli artisti emergenti, la star più attesa Noel Gallagher ha ricevuto un'accoglienza meno calorosa dell'idolo (non più trap) del momento, Achille Lauro. Il frontman degli High Flying Birds è tornato al Primo Maggio romano con la sua band esibendosi come Primo ospite della parte serale del Concertone, subito ...

Achille Lauro a Salvini : Invece di vedere mostri ovunque - prenda coscienza che la droga esiste : Il cantante Achille Lauro in un'intervista a Il Corriere della Sera non le manda a dire : "Gaber ha cantato la Torpedo blu, Janis Joplin la Mercedes Benz. Invece di perder tempo a vedere mostri e a chiedermi se uso stupefacenti, i critici come Matteo Salvini dovrebbero prendere coscienza che la droga esiste, è una ferita reale, ed è radicata in ambienti dove passa per un divertimenti".--Poi parla della sua crescita artistica e racconta:"La moda ...

Vasco Rossi parla della trap - di Achille Lauro e Sfera Ebbasta : “Dovremmo cercare di capirli” : Intervistato da Repubblica, Vasco Rossi parla della trap, la nuova tendenza della musica. Vasco accenna anche a due dei suoi principali esponenti: Sfera Ebbasta e Achille Lauro. "Anche quelli della trap come Sfera Ebbasta sono interessanti, ci puoi vedere il disagio giovanile di oggi", spiega Vasco Rossi che non condanna per niente la nuova moda musicale. La trap è l'espressione del disagio giovanile e per questo andrebbe ascoltata, non ...

Vasco Rossi promuove la trap - Sfera Ebbasta e Achille Lauro : 'Mi è piaciuto' : "Per favore, non paragoniamo questi scappati di casa a Vasco Rossi", oppure "Menomale che io sono cresciuto ascoltando Vasco, anziché queste schifezze della trap". Sono questi alcuni dei classici commenti che si possono trovare tutti i giorni sotto qualche post Facebook o Instagram, dove ascoltatori di nuova e vecchia generazione discutono animatamente sulla validità musicale dei loro artisti di riferimento. Nell'ambito di queste discussioni, il ...

La recensione di 1969 di Achille Lauro - la trap si rinnova con un disco che non innova : "1969" di Achille Lauro è stato indubbiamente il disco che ha incuriosito i più, prima della sua uscita. Dopo l'esperienza sanremese con Rolls Royce e dopo la gaffe di Striscia la notizia eravamo tutti incuriositi dal personaggio più controverso dell'Ariston, il ragazzo che faceva trap ma si affidava alle chitarre distorte per mettersi in gara. Ancora, l'ascolto di Rolls Royce era strutturato in tre fasi. La prima: «Ma che è 'sta roba? Chi è ...

Il disco di Achille Lauro : 'Né cattivo maestro né educatore - sono rock' : Invoca Sid Vicious e intitola '1969' il suo nuovo album, senza sapere - ha 28 anni, diamine - che era il titolo di un rockaccio degli Stooges. Glielo dici e lui, che vorrebbe essere Iggy Pop ma ...

Achille Lauro : 'Io sex symbol? Lo lascio dire agli altri - ma sono esuberante' : Dopo Sanremo il nuovo album "1969" che fa convivere rock, punk e rap. E all'orizzonte potrebbe esserci anche un futuro da giudice di X Factor: «Mi piacerebbe, ma per ora non ne so nulla».

Ebbene sì - "1969" di Achille Lauro è il disco più innovativo uscito negli ultimi tempi in Italia : Un outsider, bello e dannato. Achille Lauro è un Dorian Gray moderno, costantemente in bilico tra leggerezza e malinconia. Sono queste le sensazioni che trasmette 1969 , il disco più innovativo uscito ...

Achille Lauro racconta 1969 : “Non sono un sognatore ma un operaio del mio successo - costruito ora per ora senza dormire per 7 anni” : Achille Lauro racconta 1969, il nuovo album disponibile da oggi in tutti i negozi. Dopo il successo sanremese di Rolls Royce, il desiderio di Achille Lauro è quello di arrivare a tutti, come Vasco Rossi. 1969 si divide in due sezioni: da un lato c'è la leggerezza, dall'altro la malinconia. L'artista racconta di voler fermare momenti alti e momenti bassi della sua vita, spinto dalla volontà di rimanere e di arrivare a tutti, ad un pubblico più ...

Achille Lauro : "Sarebbe bello essere il prossimo giudice di X-Factor - ma non so nulla. Dodici ore dopo Sanremo ero già in studio" : "Sarebbe bello, ma ancora non so nulla. Sarebbe il mio lavoro, visto che come management mi occupo di altri artisti. Comunque non sarà la tv a cambiare la mia vita". Achille Lauro, il trapper rivelazione dell'ultimo festival di Sanremo, non conferma la sua partecipazione come giudice al prossimo X Factor. Partecipazione che è stata data per certa dal settimanale "Chi".Lauro, che sta per far uscire il nuovo album "1969", racconta al ...

Achille Lauro presenta il nuovo disco : 'X Factor? Ancora non so nulla' : Un disco felice e disperato, che luccica di citazioni, brilla di ritmi, brucia come può bruciare la vita di un ragazzo che viene dalla periferia abbandonata: 'Le nostre vite ai margini tu non le ...