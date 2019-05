Wanda Nara è sempre più hot | stavolta Icardi è su di lei

Mauro Icardi nudo sui social dà scandalo - ma Wanda Nara zittisce gli haters | FOTO : Su Instagram le FOTO osé dell'attaccante dell'Inter con la moglie (nonché sua procuratrice sportiva)

Icardi completamente nudo su Instagram : la passione con Wanda Nara scoppia sul tavolo [FOTO] : Nuova foto hot pubblicata sui profili social di Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia più glamour del calcio italiano infiamma i social con uno scatto bollente: la passione scoppia sul tavolo! Mauro Icardi e Wanda Nara, sempre insieme, nonostante tutto. Il bomber dell’Inter e la showgirl argentina ne hanno passate tante nei mesi scorsi, ma non si sono mai separati nelle avversità. L’attaccante ha perso la fascia di capitano e, ...

Sospiro di sollievo per Wanda Nara : Ivana Icardi eliminata dal Grande Fratello 16 : Ivana Icardi fuori dalla casa del Grande Fratello 16, la sorella di Maurito eliminata dal reality per la gioia della cognata Wanda Nara Che la sua presenza al Grande Fratello 16 non fosse gradita alla cognata Wanda Nara è cosa risaputa. Proprio per questo, dopo l’eliminazione di Ivana Icardi dal reality condotto da Barbara d’Urso, la bella Wags avrà di certo tirato un bel Sospiro di sollievo. Diffidata da Wanda ...

Battibecco Wanda Nara-Cassano : botta e risposta al vetriolo : Wanda Nara e Cassano non sembrano amarsi, i due sono spesso venuti a contatto durante le puntate di Tiki Taka “Non sapevo che Mauro sarebbe stato titolare contro la Juve, Spalletti non me lo dice perché non sono sua amica come Cassano“. Wanda Nara ha dato la prima staffilata a Cassano ieri a Tiki Taka, alla quale l’ex calciatore non ha esitato a rispondere dopo gli screzi delle scorse settimane. “Spalletti deve ...

Scontro Wanda Nara-Cassano : "Mauro decide il suo futuro - non Antonio che è amico di Spalletti” : Matteo Luciani Scintille tra Wanda Nara e Antonio Cassano durante la trasmissione Tiki Taka. Oggetto della lite il futuro di Mauro Icardi all'Inter Volano scintille tra Wanda Nara ed Antonio Cassano durante la trasmissione Tiki Taka. A causare il "litigio", come riporta il Corriere dello Sport, è ovviamente il futuro di Mauro Icardi all'Inter di cui Wanda Nara è sia moglie che agente. La moglie dell'attaccante nerazzurro ha ...

Tiki taka - Wanda Nara e la frecciatina contro Antonio Cassano : "Via Icardi? Tu sei amico di Spalletti" : Nuovo siparietto a Tiki taka su Canale 5 tra Antonio Cassano e Wanda Nara, ancora una volta sul futuro di Mauro Icardi e dell'Inter. Nell'ultima puntata del programma di Pierluigi Pardo, la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino ha confessato di non aver saputo prima che Luciano Spalletti a

Inter - Wanda Nara : «Se Spalletti resta 100 anni - Icardi ne resterà 150» : MILANO - ''Se Spalletti dice che resterà cento anni all' Inter , allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane'' . Lo afferma, con un sorriso, nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara , moglie e agente ...

Inter - Wanda Nara : "Se Spalletti resta 100 anni - Icardi ne rimane 150" : Chi lascerà l'Inter? Non Spalletti o Icardi, e per molto tempo. La lite tra i due aveva messo l'animo in pace tra i tifosi: " uno o l'altro se ne andrà" . Ma se il tecnico toscano arriva a dire: "Sono ...

Inter - Wanda Nara : 'Spalletti resta 100 anni? Icardi 150 anni' : Una seconda parte di stagione complicata, che lo ha visto per un lungo periodo ai margini del gruppo nerazzurro e al centro di tante polemiche: via la fascia di capitano e niente campo, con le voci di ...

Inter - Wanda Nara : 'Spalletti resta 100 anni? Icardi 150 : 'Se Spalletti dice che resterà cento anni all'Inter, allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane'. Lo afferma, con un sorriso, nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara moglie e agente dell'attaccante ...

Vergognatevi! Wanda Nara e Mauro Icardi hot su Instagram : Si sa che la bombastica Wanda Nara non è molto amata da tanti tifosi nerazzurri e l'ultimo scatto super sexy e hot pubblicato su Instagram ha suscitato tanti commenti al veleno. La foto ritrae Icardi sdraiato su un tavolo e lei in toppless mentre poggia i seni sulla pancia del marito. La foto con Mauro Icardi ha ricevuto quasi 500.000 like, tanti commenti di approvazione, molti simpatici e tanti altri di totale disapprovazione: "Al posto di fare ...

Inter - Wanda Nara : “Spalletti resta 100 anni? Icardi 150” : Nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara moglie e agente dell’attaccante Mauro Icardi, afferma che il bomber argentino resterà all’Inter: “Se Spalletti dice che resterà cento anni all’Inter, allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane”. Antonio Cassano, anche lui ospite della trasmissione, auspica invece un addio dell’argentino e di Perisic. Gli risponde Wanda sicura: ”Do un’anteprima a te e ...

Inter - Wanda Nara assicura : “Rimarremo all’Inter” Poi risponde a Cassano : Inter Wanda Nara – Continua la vicenda Icardi. L’ex capitano dell’Inter è ormai parte integrante della squadra e i problemi sembrano essere passati. La buona prestazione contro la Juventus è stata sottolineata da Wanda Nara che, a Tiki Taka, ha detto la sua sul momento del proprio assistito: “Non sapevo avrebbe giocato Icardi, non sono amica […] L'articolo Inter, Wanda Nara assicura: “Rimarremo ...

Inter - Wanda Nara disegna il futuro di Icardi : “Spalletti resta 100 anni? Allora Mauro…” : La show girl argentina ha parlato del futuro del marito nel corso di Tiki Taka, facendo chiarezza sulla volontà di Icardi Toni bassi, per portare avanti quel processo di riconciliazione iniziato dopo il ritorno di Mauro Icardi in campo con l’Inter. Wanda Nara continua a parlare del futuro del marito nelle sue ospitate a Tiki Taka, sottolineando come la sua intenzione sia quella di rimanere in nerazzurro. Tano ...