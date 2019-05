Tutti i giochi in uscita nel mese di Maggio 2019

Gattuso - dentro o fuori : 'Domani ci giochiamo Tutti la carriera' : Una sfida da vincere. In caso di sconfitta, il Milan rischia di naufragare e restare senza Champions , fallendo tutti gli obiettivi stagionali. Rino Gattuso avvisa i rossoneri nella sfida contro il ...

Lazio - Inzaghi : 'Con il Milan ci giochiamo tanto. Voglio la finale a Tutti i costi' : Vuole voltare pagina, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è concentrato sulla semifinale di ritorno di coppa Italia, in programma domani sera a San Siro con il Milan: 'Se ne è parlato tanto della ...

Ultime uscite Xbox Game Pass - Tutti i nuovi giochi di aprile 2019 per Xbox One : Come accade ormai da qualche tempo, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass. Grazie al solito e buon Major Nelson, tutti i fedelissimi del colosso di Redmond possono consultare - e naturalmente godersi! - diverse nuove uscite che vanno ad arricchire il catalogo del servizio on-demand americano nel corso del mese di aprile 2019. La lineup include sei titoli per Xbox One, con i primi due disponibili già da domani - 11 aprile - e gli ...

3dRudder rivoluziona PSVR - Tutti i giochi compatibili con il motion controller per i piedi : La realtà virtuale di casa Sony fa rima con PSVR. E questo è un fatto. Un altro fatto assolutamente rilevante è che il colosso giapponese ha recentemente svelato al grande pubblico il suo 3dRudder, vale a dire una nuova periferica per il suo visore, un motion controller che permette di utilizzare i piedi per giocare. Si tratta di una piattaforma circolare basculante, al centro della quale è posto un piccolo spazio per far riposare il piede nel ...

Nuovi giochi PS4 in sconto oggi 8 aprile : Tutti i titoli dell’offerta Solo su PlayStation : Per la gioia di tutti gli appassionati, oggi è tempo di Nuovi giochi PS4 in sconto, per altro in formato scatolato. Il colosso giapponese Sony ha infatti avviato una nuova tornata di offerte primaverili dedicate ai titoli più celebri e amati dalla community sulla sua console di ultima generazione. Non a caso la promozione, al via l'8 aprile, prende il nome di "Solo su PlayStation". E vi permetterà, come è naturalmente intuibile, di acquistare i ...

RoboCop : Tutti i film - fumetti e videogiochi della saga : Murphy, che aveva dichiarato di voler donare il suo corpo alla scienza, viene sequestrato dalla OCP, che lo utilizza per dare vita al progetto RoboCop. Nasce così il cyborg poliziotto RoboCop, che ...

Tutti i giochi in uscita nel mese di Aprile 2019 : Diamo vita ad un nuovo appuntamento su queste pagine. Presenteremo mese per mese le uscite più importanti (e anche quelle di calibro minore) in ambito videoludico, per tutte le piattaforme di gioco disponibili. Per i titoli più importanti di PS4, Xbox One e Nintendo Switch e PC avrete la possibilità di preordinare i prodotti al […] Tutti i giochi in uscita nel mese di Aprile 2019

Ufficiali i giochi PlayStation Plus di aprile 2019 - Tutti i titoli PS4 gratuiti : Dopo che Microsoft ha alzato il sipario sui suoi Games With Gold, sono ora i PlayStation Plus di aprile 2019 a marchio Sony a solleticare i palati degli appassionati di videogiochi. Con il colosso di Redmond ad aver snocciolato quali saranno i titoli gratuiti del prossimo mese - da scaricare a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold -, la "grande S" giapponese non poteva infatti restare a guardare. Come accade ormai da alcuni anni, ...

Lo streaming di videogiochi fa gola davvero a Tutti : anche Walmart starebbe pensando al lancio del proprio servizio : Microsoft continua a lavorare a Project xCloud, Google ha da pochissimi giorni annunciato Stadia e poi si continua a parlare anche dell'interesse di Amazon. Sembra proprio che lo streaming a livello videoludico faccia gola a tutti, perfino a Walmart.USgamer, citando diverse fonti vicine al colosso retail, ha affermato che Walmart ha iniziato a discutere con publisher e sviluppatori riguardo a un proprio servizio streaming almeno dall'inizio di ...

Nindie Showcase : Tutti i Giochi annunciati per Switch : Mentre a San Francisco procedono a gran ritmo i lavori della Game Developer’s Conference 2019, Nintendo of America ha mandato in onda un nuovo Nindies Showcase che ha fornito un’ulteriore dimostrazione dell’interesse e dell’entusiasmo che Nintendo Switch riscuote tra i più grandi sviluppatori indipendenti. Il protagonista assoluto del video è stato Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer ...

Dubai - Tutti in spiaggia tra mare - giochi e sport : Le migliori spiagge di Dubai. Per ogni occasione e ogni tipo di divertimento. Dagli stabilimenti 'family-friendly' agli sport acquatici

Sviluppare giochi 2D per iOS con SpriteKit e Swift : in un libro Tutti i segreti : È sempre più diffusa nel mondo informatico, infatti, la tendenza a realizzare app non ludiche che adottino il paradigma della 'gamification', ossia dell'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e ...

Ecco Tutti i giochi PS2 disponibili attraverso PlayStation Now : PlayStation Now è stato reso disponibile senza nessun tipo di avviso da parte di Sony, sorprendendo così la maggioranza dei suoi utenti. Questa notizia è stata accolta con tanta euforia dai fan, che adesso non vedono l'ora di riscoprire tutte le vecchie perle prodotte dal mercato videoludico. Attualmente il servizio streaming offre più di 600 titoli tra PS4, PS3 e PS2. Proprio per quanto riguarda la PlayStation 2, sappiamo che per alcuni ...