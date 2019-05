Roma | rider indiano aggredito a Torre Angela | “Ragazzi gli hanno lanciato sassi e uova

Roma - Ranieri può sorridere : Manolas sta bene : La prima buona notizia per Claudio Ranieri è che Kostas Manolas non ha lesioni muscolari e quindi potrebbe essere disponibile sabato per il Cagliari. Il greco, che si è fatto male nel riscaldamento a ...

I 'dialetti' di Roma secondo Pilar Fogliati : le imitazioni da ridere : Chi vive a Roma lo sa: ci sono tanti modi di declinare l'accento Roma no, a seconda del quartiere di provenienza. In questo video, pubblicato su Facebook dal giornalista Sergio Fabi, l'attrice 26enne ...

Mario Marenco - il ricordo commosso di Nino Frassica : “Andava in contRomano in auto. Lo perdonavo perché mi faceva ridere” : Un commosso Nino Frassica ha ricordato l’amico e collega Mario Marenco, nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1, tra gli applausi del pubblico. Video Rai L'articolo Mario Marenco, il ricordo commosso di Nino Frassica: “Andava in contromano in auto. Lo perdonavo perché mi faceva ridere” proviene da Il Fatto Quotidiano.