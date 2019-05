Il decorso post operatorio di Berlusconi prosegue nel migliore dei modi

agi

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Continua neldeiildel presidente di Forza Italia, Silvio, dopo l'intervento di ieri al San Raffaele.ha parlato con i familiari e i collaboratori ed è rimasto colpito per la straordinaria vicinanza dimostrata dalla gente attraverso migliaia di messaggi carichi di affetto. È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia.Tra le sue primissime richieste, c'è stata quella di essere aggiornato sulla manifestazione di presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni europee: si è congratulato con Antonio Tajani per la perfetta riuscita dell'evento, aggiungono le fonti.ha chiesto con insistenza di sapere quando potrà lasciare il San Raffaele per continuare in prima linea la campagna elettorale e ha ribadito che si tratta di un appuntamento fondamentale sia per i destini dell'Europa che ...

