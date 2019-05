Fa morire di fame figliastra di 10 anni e la brucia in un cassonetto: condannata a morte

A Georgia woman has been sentenced to death for starving her 10-year-old stepdaughter @CNNI https://t.co/FM2uyKe85z — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 1, 2019

Il, Eman, è stato. La donna, durante il processo, non ha neanche tentato di difendersi, non chiamando alcun testimone a deporre in suo favore. Tiffany sarà la terza donna, nella storia dello Stato della Georgia, a venire condannata a morte, sulla base di quanto riportato da fonti ufficiali alla Cnn.