TelevideoRai101 : Salvi escursionisti rimasti in grotta -

Negli Stati Uniti sono stati tratti in salvo i cinqueper ore intrappolati in unanel sudovest della Virginia. La cavità è conosciuta come la'Caverna dei ciclopi' A dare l'allarme era stato un sesto escursionista, l'unico che dopo un forte nubifragio era riuscito a riemergere dalle strettissime pareti dellalunga 11 chilometri.(Di lunedì 29 aprile 2019)