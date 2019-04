Betis-Espanyol 1-1

Liga - il posticipo tra Betis ed Espanyol finisce in parità : E’ finito in pareggio e sul risultato di 1-1, il posticipo tra Real Betis e Espanyol valido per la Liga spagnola. Darder al 37′ porta in vantaggio i catalani, al 49′ della ripresa Feddal sigla la rete del definitivo 1-1, entrambe raggiungono quota 44. RISULTATI 35^ GIORNATA SABATO Athletic Bilbao – Alaves 1-1, Atletico Madrid – Valladolid 1-0, Leganes – Celta Vigo 0-0, Barcellona – Levante 1-0 ...

