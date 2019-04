contribuenti : Minaccia e abusa di due donne, fermato - TelevideoRai101 : Minaccia e abusa di due donne, fermato - giornalesm : Extracomunitario minaccia e abusa due donne, fermato. Preso da carabinieri a Bologna in un casolare abbandonato -… -

Un ventisettenne straniero, regolare ma senza fissa dimora, è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di duea Bologna. Il giovane avrebbeto di una 23enne bolognese e di una 33enne originaria del Marocco, in due diverse situazioni. In entrambi i casi le avrebbete di morte e portate in un casolare abbandonato in periferia. Il giovane, di origine libica, è in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.(Di venerdì 26 aprile 2019)