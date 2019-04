TelevideoRai101 : Borsa: Tokyo apre in rialzo dello 0,40% - NotizieIN : Borsa: Tokyo apre in rialzo dello 0,40% -

Ladiavvia gli scambi in, in seguito al record fatto segnare dagli indici azionari statunitensi in anticipazione dell'avvio della stagione delle trimestrali aziendali questa settimana. Il Nikkei segna una variazione positiva0,40% a quota 22.348,58, guadagnando 88 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a un livello di 111,80, e sull'euro a 125,50.(Di mercoledì 24 aprile 2019)