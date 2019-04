Agenzia_Ansa : Stadio della #Roma: la difesa #Raggi, estranea ai fatti, iter sospeso #ANSA - giuroby : RT @ErmannoKilgore: Stadio Roma, difesa Raggi: «Estranea ai fatti. Iter sul progetto fu sospeso» - - TelevideoRai101 : Difesa,Raggi estranea a fatti su Stadio -

"La sindaca Virginiaai" e l'iter per l'approvazione del progetto dellodella Roma "fu all'epoca rimandato e dopo l'arresto di Parnasi sospeso per consentire ulteriori approfondimenti".Così gli avvocati della sindaca di Roma spiegano la decisione del gip di non procedere all'archiviazione per l'accusa di abuso d'ufficio alla loro assistita. Gli avvocati ribadiscono la "totale estraneità della nostra assistita"(Di domenica 21 aprile 2019)