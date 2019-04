Traffico Roma del 01-04-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2019) VIABILITÀDI LUNEDI’ 01 APRILEORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CAMPODIMELE VERSO IL CENTRO CITTA’ STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA SENECA. SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO., PROSEGUENDO IN INTERNA ILRALLENTA TRA L’USCITA DINORD E LA VIA TIBURTINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI, ILRALLENTA A TRATTI DALL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA FINO ALLA VIA CASSIA . INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA ARALLENTAMENTI E CODE SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA ISACCO ...

