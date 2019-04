Giappone | inizia l' era Reiwa | ordine | armonia e pace

Curling - Mondiali 2019 : Giappone-Italia 6-4. Inizia male il torneo iridato degli azzurri : Inizia male per l’Italia del Curling l’avventura iridata: nella prima sfida del round robin dei Mondiali scattati nella serata italiana in Canada gli azzurri si sono fatti rimontare dal Giappone, uscito vittorioso alla fine per 6-4. I nipponici hanno massimizzato le occasioni in cui hanno avuto l’ultima stone, rubando la mano nell’ultimo e decisivo end. Col vantaggio dell’ultimo tiro nel primo end l’Italia ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali curling 2019 in DIRETTA : 1-1. Inizia il torneo iridato degli azzurri! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la prima giornata del round robin dei Mondiali di curling: all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) scatta la 60^ edizione della rassegna iridata alla quale prendono parte 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali. Per andare ai play-off bisognerà entrare tra le migliori 6: le prime due andranno in semifinale, ...

Nuoto sincronizzato - World Series Parigi 2019 : Linda Cerruti e Costanza Ferro iniziano con un quarto posto - Giappone e Ucraina in evidenza : Dopo una lunga pausa il Nuoto sincronizzato internazionale è tornato ad esibirsi nelle piscine più rinomate del Pianeta. A Parigi (Francia) hanno preso il via le World Series della danza in vasca e in una tappa dove le tante assenze l’hanno fatta da padrone, visto il forfait della squadra russa, qualche spunto lo si è avuto. Partiamo dalla coppia italiana formata da Linda Cerruti e da Costanza Ferro. Le “sorelle” liguri del ...