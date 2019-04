Cessione Sampdoria | adesso si fanno avanti i russi

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2019) Importanti novità, in merito alladella, emergono nelle pagine odierne del Corriere dello Sport. Il quotidiano riferisce infatti di un inserimento, nella trattativa, di investitori. I fondi americani con Vialli presidente hanno fretta di chiudere anche per questo motivo, secondo quanto scritto dal giornale questi nuovi personaggi sarebbero molto vicini a raggiungere un accordo con Ferrero. Da capire come evolverà la situazione.

