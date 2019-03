Zingaretti sposa il modello Calenda

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Roma - Carloci mette non solo la faccia ma anche lo slogan. E il nuovo simbolo per le elezioni europee, presentato ufficialmente sulla terrazza del Nazareno, è una perfetta sintesi tra il verbo europeista dell'ex ministro dello Sviluppo economico e la svolta ecumenica del neosegretario Nicola, che vuole allargare il più possibile la coalizione intorno al partito. In alto il simbolo del Pd, in basso "Siamo Europei", che cita il manifesto di, a destra in piccolo il logo del Pse, il gruppo socialdemocratico di Strasburgo. Un simbolo che, a giudizio del presidente di Swg Maurizio Pessato, interpellato dall'AdnKronos, non "annacqua la riconoscibilità del partiTo". Insomma il Pd riparte da quella che chiama "lista unitaria", al cui interno però si trovano per il momento trovano posto solo alcuni nomi della società civile su indicazione dei fuoriusciti di Bersani e ...

tinas48 : RT @MarcoSbressa: @maxdantoni Difficile inquadrare Zingaretti: ha vinto contro i renziani, ma sposa la riforma Renzi bocciata dagli italian… -