Videogame | i giochi in uscita ad aprile | attesa per Mortal Kombat 11 e Days Gone

(Di domenica 31 marzo 2019) Dopo un mese di marzo particolarmente ricco di novità per gli appassionati dell'intrattenimento videoludico, scopriamo insieme iinnell'ormai imminente mese di. Non mancheranno le novità che incolleranno i videogiocatori agli schermi, vediamo quali saranno. Su tutti, cresce l'per11.Tra novità e grandi classici rimasterizzati Ad aprire il mese sarà Darksiders Warmastered Edition, la cuiper Nintendo Swtich è prevista per il 2. Neanche 24 ore die sarà la volta di Borderlands Game of the Year Edition (PS4/Xbox One). Il 5, invece, arriverà Super Dragon Ball Heroes World Mission, per Pc e Switch, il card game di Bandai Namco ispirato a Goku e company.Ben tre uscite previste per giorno 9, arriveranno: Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, raccolta che comprenderà la trilogia delle avventure dell'avvocato ...

