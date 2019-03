Var di carta | in Cina il fuorigioco lo decide un foglio VIDEO

La casa di carta 3 - AlVaro Morte : “È stato incredibile” : La casa di carta 3, Alvaro Morte si svela: l’emozione provata nella città di Firenze Si sa poco o nulla della trama de La casa di carta 3, a dare una piccolissima anticipazione è Alvaro Morte. L’attore spagnolo, intervistato dalla rivista Grazia, parla anche dei momenti in cui ha girato delle scene della nota serie […] L'articolo La casa di carta 3, Alvaro Morte: “È stato incredibile” proviene da Gossip e Tv.

AlVaro Morte : La casa di carta - Il molo rosso e la verità sul nome d’arte : Alvaro Morte a Vanity Fair parla del successo de La casa de papel La vita di Alvaro Soler è cambiata dopo il successo mondiale de La casa de papel, conosciuto in Italia con il nome de La casa di carta. Nonostante tutto, l’interprete del Professore è rimasto con i piedi per terra, conscio che la […] L'articolo Alvaro Morte: La casa di carta, Il molo rosso e la verità sul nome d’arte proviene da Gossip e Tv.

"Dopo la Casa di Carta torno in tv. Sarò un simpatico traditore". Nuovo ingaggio per ÁlVaro Morte : un momento di grande successo per Álvaro Morte. Con La Casa di Carta l'attore spagnolo è conosciuto ben oltre il territorio madrileno. E in vista del suo ritorno in tv con ' Il Molo Rosso ' su Rai Due,...

El Embarcadero su Rai2 diventa Il molo rosso - da aprile la serie con AlVaro Morte de La Casa di Carta : nuova scommessa dopo il flop Suburra : Arriva El Embarcadero su Rai2, ma si chiamerà Il molo rosso: cambia nome la serie spagnola con Alvaro Morte, già protagonista del cult di Netflix La Casa Di Carta, qui in una nuova veste per questo progetto distribuito in Spagna da Movistar+. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero aveva già "attenzionato" i creatori de La Casa di Carta, sostenendo nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova direzione di Rai2 di trovare inconcepibile ...

Sta per arriVare la prima carta di credito di Apple : Che Apple stia pensando di iniziare a puntare più forte su settori diversi da quelli della vendita di hardware non è un mistero. Del resto ormai da qualche mese il ritornello è sempre lo stesso: le vendite di iPhone rallentano e i ricavi relativi ai servizi offerti dal gruppo aumentano. Stupisce solo un po’ dunque l’indiscrezione – riportata dal Wall Street Journal – secondo la quale Apple starebbe lavorando con Goldman Sachs per ...

Diciotti - la carta Zuccaro può salVare Matteo Salvini : "Perché adesso si sente blindato" : Governo indagato, tutti salvati. Matteo Salvini ha di che rallegrarsi per l'atto (dovuto) del pm di Catania Carmelo Zuccaro, che ha aperto un fascicolo sul premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per il caso Diciotti in base agli atti

Palermo - va in Comune per rinnoVare la carta d’identità ma gli rispondono : “Non può - lei è morto 5 anni fa” : Antonio Bartolotta è andato all’anagrafe del Comune di Palermo per rinnovare la sua carta d’identità scaduta ma, una volta lì, si è sentito dire che risultava morto da 5 anni, ovvero dal 20 giugno del 2014. A riportare la notizia è Il Giornale di Sicilia che racconta questa incredibile storia. Ovviamente, in tutto questo tempo infatti, l’uomo non si era accorto di nulla perché continuava a ricevere tasse e bollette a suo nome ...

