Sparatoria nel beneventano | 2 morti

È morta una delle persone ferite nella Sparatoria sul tram a Utrecht il 18 marzo : È morta una delle cinque persone ferite nella sparatoria sul tram a Utrecht il 18 marzo. A causa della sparatoria sono quindi morte quattro persone in tutto. L’autore della sparatoria è stato arrestato dopo una fuga di diverse ore: si chiama

Sparatoria a Utrecht - lettera nell’auto del killer porta alla pista terroristica. “Nessun rapporto tra vittime e killer” : L’ipotesi iniziale è che avesse agito per motivi personali. Ma ora si fa strada l’ipotesi del terrorismo per la Sparatoria di Utrecht, dove sono rimaste uccise tre persone e ferite altre cinque. Nell’auto del killer, il pregiudicato di origini turche Gökmen Tanis, è stata trovata una lettera che, unita ad “altri elementi” finora non meglio precisati, porta a privilegiare questa pista. Una pista che viene presa in ...

Lutto nel mondo della boxe - morto a 19 anni Giacomo Lupo : ucciso in una Sparatoria a Palermo : Giacomo Lupo, 19 anni, è una delle vittime della sparatoria verificatasi nel quartiere Zen di Palermo. Il ragazzo è un giovane campione italiano, che ha indossato anche la canottiera delle Nazionali Azzurre Italia Boxing Team. Insieme a lui è morto anche il padre, Antonino. Le condoglianze della Federazione Pugilistica Italiana: "Siamo a Lutto".Continua a leggere

Palermo - Sparatoria allo Zen. Nell'agguato morti padre e figlio : Si torna a sparare allo Zen. Oggi pomeriggio intorno alle 18.30 alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in via Rocky Marciano. A perdere la vita padre e figlio. Le vittime sono Antonino Lupo, di 53 anni, e il figlio Giacomo, di 18, compiuti appena due giorni fa. L'agguato è avvenuto in una delle vie principali del quartiere tra i padiglioni dei palazzoni. A dare l'allarme sono stati direttamente i vicini che sono scesi in strada dopo ...

Roma - Manuel Bortuzzo in piscina un mese dopo essere stato ferito nella Sparatoria (video) : La gara più difficile è appena iniziata per Manuel Bortuzzo. Questa volta non c’è il cronometro da battere: il nuotatore non ha bisogno di confrontarsi con qualche avversario, eppure sta superando tutti i record nei tempi della riabilitazione, che prosegue più veloce del previsto. È passato poco più di un mese dal 3 febbraio, quando fu ferito per sbaglio da due balordi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, mentre si trovava con la sua ragazza a ...

Manuel Bortuzzo – Arrestato uno dei soci del locale dove è scoppiata rissa nella notte della Sparatoria : Arrestato per spaccio un socio del pub dove è scoppiata la rissa prima degli spari a Manuel Bortuzzo E’ stato Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga uno dei soci del locale dove era scoppiata la rissa tra due gruppi rivali, in piazza Eschilo all’Axa (Roma), la notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, che poi ha portato alla sparatoria in cui è rimasto ferito Manuel Bortuzzo. Si tratta di V.G.,34 anni, Arrestato ...

Un morto in Sparatoria - omicida arrestato nella notte : E' durata poche ore la fuga degli autori dell'agguato di ieri sera a Carmagnola, nel Torinese, in cui e' morto Baldev Raj, 41enne di origini indiane. Un connazionale, Bikram Singh di 43 anni, e' stato arrestato al termine dell'indagine lampo dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, che hanno anche denunciato tre presunti complici, tra cui il fratello. Ad armare l'omicida vecchi rancori, legati a questioni d'affari e di famiglia, ...

Inseguimento e Sparatoria in strada nel Torinese - un morto e un ferito : killer in fuga : Un litigio, un Inseguimento in auto, una sparatoria. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito questa sera alla periferia di Carmagnola, lungo la statale che collega l'area metropolitana di Torino ...

Aurora. Sparatoria nella Henry Pratt Company : morti e feriti : Drammatico bilancio di una Sparatoria negli USA. Cinque persone sono morte e cinque poliziotti sono rimasti feriti nella Henry Pratt Company,

Bari - Sparatoria nel feudo dei Di Cosola : transennata via Trieste a Ceglie : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questo pomeriggio verso le 18:30 in via Trieste, a Ceglie del Campo. La strada è stata transennata dai Carabinieri, giunti immediatamente sul posto insieme ...