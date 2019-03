Pena di morte per gli omosessuali | la svolta integralista del Brunei

Brunei.E'legge Pena morte gay - adulteri : 5.53 In Brunei dalla prossima settimana entrerà in vigore una legge che punirà l'adulterio e il sesso omosessuale con la morte. Lo scrive il sito della Cnn. Chiunque venga giudicato colpevole di questi reati sarà lapidato a morte, secondo un nuovo codice penale basato sulla legge della Sharia, un sistema legale islamico che delinea severe pene corporali. Le nuove e severe leggi sono state annunciate dal Sultano di Brunei, Hassanal Bolkiah.

Dal 3 aprile in Brunei sarà in vigore la Pena di morte per i reati di adulterio e sesso omosessuale : Dal 3 aprile in Brunei, il piccolo sultanato sull’isola del Borneo, sarà in vigore la pena di morte per lapidazione per i reati di adulterio e sesso omosessuale, come previsto dalla sharia, la legge islamica. Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah,

Il Brunei - che finanziò Hillary Clinton - introduce la Pena di morte per gay e l'amputazione per i ladri. Come l'ISIS : Il Brunei, nonostante la controversa scelta di applicare la legislazione islamica, è diretto da uno degli uomini più ricchi del mondo, il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, che ha una ricchezza di 20 miliardi di dollari e che comanda dal 1967. Inoltre il sultano ha avuto stretti legami con la famiglia Clinton. Il Brunei ...

Il papà di Adam : “Cittadinanza per mio figlio e Pena di morte per l’attentatore” : «Cittadinanza per mio figlio e pena di morte per l’attentatore». Il papà di Adam, Khaled El Hamami, 39 anni, marocchino con permesso di soggiorno indeterminato è richiestissimo da tv e case editrici. «Rami ha nascosto il cellulare e lo ha passato dietro fino a Adam, che ha chiamato con la testa in giù per non farsi vedere. Prima si è rivolto ai car...

Pena di morte ai gay e aborto «cannibale». Le idee estreme al Congresso delle Famiglie : A Verona (29-31 marzo) via al World congress of families. Sul palco salirà anche Salvini ed il ministro-promotore Fontana. Polemiche per le posizioni estremiste dei relatori su gay e aborto

Congresso famiglie - il segretario vaticano Parolin : «D’accordo nella sostanza» «Pena di morte per i gay» : i temi estremi : Il Congresso in programma dal 29 al 31 marzo a Verona. La Lega pronta a partecipare, il M5S si dissocia

Dalla Pena di morte per i gay - all'aborto «da cannibali». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle Famiglie di Verona : Il Congresso mondiale delle Famiglie si terrà al Verona dal 29 al 31 marzo: è promosso da sigle pro life e anti-Lgbt, come Generazione Famiglia, Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ProVita Onlus, ...

Usa - amica le affida il bimbo autistico di 4 anni - lei lo uccide : rischia la Pena di morte : È una storia davvero terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Las Vegas, città dello stato del Nevada, dove una donna di 42 anni, Crystal Stephens, è stata accusata di aver torturato un bimbo di soli 4 anni, il quale era figlio di una sua amica. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'omicida avrebbe ricevuto in affidamento il piccolo dall'amica stessa. Non sono ancora ben chiari i motivi che hanno portato ...

Pena di morte in Italia : uno studente veneto su due si dichiara a favore : Uno studente veneto su due è favorevole alla Pena di morte. È questo il risultato di uno studio condotto dall"osservatorio "Generazione Proteo" della Link Campus University di Roma, che ha intervistato mille ragazzi tra i 16 e i 19 anni, interpellandoli proprio su un eventuale inserimento della Pena capitale nell'ordinamento Italiano.Ecco, su 1.000 persone, 454 si sono detto favorevoli all'introduzione della Pena di morte per i reati di ...

DIARIO USA/ Pena di morte - perché l'America è infedele alla sua promessa? : Sia i liberali che i conservatori, in America nessuno ha quasi mai contestato la Pena di morte, adesso la California si ribella

La California ferma la Pena di morte - esecuzioni sospese per 737 detenuti : Il governatore dello stato americano ha deciso di fermare la pena di morte per tutti i detenuti già condannati e in attesa dell'esecuzione della sentenza. "Uccidere intenzionalmente un'altra persona è sbagliato " ha dichiarato Gavin Newsom. Critiche di Trump: "Le famiglie delle vittime non sono contenti e neanche io"Continua a leggere

California - Ue : bene moratoria sulla Pena di morte - : ...ha salutato la decisione di imporre una moratoria sull'uso della pena di morte nello stato americano della California e continuerà a incoraggiare l'abolizione di questa pratica in tutto il mondo. Lo ...

California firma moratoria su Pena morte : ANSA, - WASHINGTON, 13 MAR - Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato l'atteso provvedimento che prevede una moratoria sulla pena di morte. Un decreto che riguarda 737 detenuti nel ...

California - il neogovernatore Newson guida la svolta sulla Pena di morte : Si apre, dunque, un'altra linea di scontro tra la Casa Bianca e il Golden State, 40 milioni di abitanti, quinto prodotto interno al mondo, più del Regno Unito. Nel biennio 2017-2018 il governatore ...