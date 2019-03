Nuoro | donna uccisa in casa Sospettato l' ex marito ora in fuga

repubblica

(Di domenica 31 marzo 2019) Rosina Meloni era da poco andata a vivere con un nuovo compagno, rimasto gravemente ferito nella sparatoria

TgrSardegna : ??#Femminicidio a #Nuoro. Un uomo ha ucciso la ex compagna a colpi di pistola e ferito gravemente il convivente dell… - rossaIII : RT @ilmessaggeroit: Donna uccisa in casa a #nuoro: caccia all'ex marito. Ferito gravemente il nuovo compagno di lei - ilmessaggeroit : Donna uccisa in casa a #nuoro: caccia all'ex marito. Ferito gravemente il nuovo compagno di lei -