In coma da tre mesi partorisce e muore | addio alla campionessa di canoa Catarina Sequeira

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video prove libere FP2 : Bottas al comando - Leclerc è 2° : DIRETTA FORMULA 1 Streaming video SKY, prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio del Gp Bahrain 2019.

Scontro tra treni nel comasco<br>Un convoglio partito con il rosso - 7 feriti : Incidente ferroviario oggi pomeriggio in provincia di Como sulla Milano-Asso all’altezza della stazione di Inverigo: due treni si sono scontrati e una sessantina di passeggeri sono rimasti contusi o feriti, nessuno in modo grave secondo le prime informazioni. L'incidente sarebbe stato provocato dalla partenza con il semaforo rosso di un convoglio, il treno 1665, verso Canzo-Asso.Il macchinista nonostante la brusca frenata non ...

Incidente ferroviario nel comasco <br>Treno partito con il rosso - 7 feriti : Incidente ferroviario oggi pomeriggio in provincia di Como sulla Milano-Asso all’altezza della stazione di Inverigo: due treni si sono scontrati e una sessantina di passeggeri sono rimasti contusi o feriti, nessuno in modo grave secondo le prime informazioni. L'Incidente sarebbe stato provocato dalla partenza con il semaforo rosso di un convoglio, il treno 1665, verso Canzo-Asso.Il macchinista nonostante la brusca frenata non ...

Incidente ferroviario nel comasco <br>Treno partito con il rosso - oltre 50 feriti : Incidente ferroviario oggi in provincia di Como sulla Milano-Asso all’altezza della stazione di Inverigo: due treni si sono scontrati e una sessantina di passeggeri sono rimasti contusi o feriti, nessuno in modo grave. secondo le prime informazioni. L'Incidente sarebbe stato provocato dalla partenza con il semaforo rosso di un convoglio, il treno 1665, verso Canzo-Asso.Il macchinista nonostante la brusca frenata non sarebbe ...

Inverigo - scontro tra treni nel comasco : 6 feriti - 50 contusi | : L'incidente tra Arosio e Merone. Il conducente partito con il rosso ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto con l'altro convoglio. Trenord ha aperto un'inchiesta

Inverigo - scontro tra treni nel comasco : 6 feriti - 50 contusi : Inverigo, scontro tra treni nel Comasco: 6 feriti, 50 contusi L’incidente tra Arosio e Merone. Il conducente partito con il rosso ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto con l’altro convoglio. Trenord ha aperto un’inchiesta Parole chiave: ...

Urto frontale fra due treni nel comasco : 6 feriti : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocita’ tra Arosio (Como) e Merone (Como) e 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente e’ stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza pero’ riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocita’ ...

Scontro tra treni di pendolari nel comasco : sette feriti - 51 i passeggeri contusi Foto|Live : Impatto frontale fra due convogli della linea Milano-Asso: il macchinista, uscendo dalla stazione, non avrebbe rispettato il segnale di stop. contusi i pendolari, caduti per la brusca frenata: una cinquantina i contusi

Urto frontale fra due treni nel comasco. 4 feriti : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocita’ tra Arosio (Como) e Merone (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente e’ stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza pero’ riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocita’ ...

Scontro tra treni nel comasco - oltre 50 feriti : Scontro tra due treni a Inverigo in provincia di Como. I feriti da un primo bilancio sarebbero oltre 50 . Secondo una prima ricostruzione lo Scontro sarebbe stato causato da un deragliamento avvenuto ...

Como - urto frontale tra due treni di pendolari nel comasco : quattro feriti : Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocità tra Arosio (Como) e Merone (Como) e 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L'incidente è stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza però riuscire a evitare l'impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocità nella ...

Incidente frontale fra treni nel comasco : sei passeggeri feriti : Due convogli della Trenord si sono scontrati frontalmente a bassa velocità tra Arosio (Como) e Merone (Como) e 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L'Incidente è stato...

Scontro tra treni di pendolari nel comasco : 7 feriti - circa 50 i passeggeri contusi Foto|Live : Incidente ferroviario sulla linea Milano-Asso. Due convogli sono finiti frontalmente uno contro l’altro sullo stesso binario, a bassa velocità. Il macchinista, uscendo dalla stazione, non avrebbe rispettato il segnale di stop

Scontro tra due treni nel comasco - feriti : Scontro tra due treni pendolari in via degli Alpini a Inverigo nel Comasco. I convogli sono deragliati ma fortunatamente viaggiavano a velocità ridotta. Sei feriti, in codice giallo, sono stati trasportati in Ospedale a Cantù, Erba, S. Anna e Lecco. Altri 50, in codice verde sono in attesa di valutazione.