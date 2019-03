Hamilton vince in Bahrain grazie a un guasto che tradisce Leclerc

Gp Bahrain - Leclerc si ferma sul più bello : vince Hamilton : Un guasto al motore ferma la cavalcata di Leclerc costretto a cedere il passo a 10 giri dal termine ad Hamilton che vince il Gp del Bahrain. Ne approfitta anche Bottas che arriva secondo, mentre la...

Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain. secondo Bottas - terzo Leclerc : Dopo un week-end da applausi, Charles Leclerc è costretto a rinunciare alla vittoria del Gran Premio del Bahrain a causa di un problema alla parte ibrida della sua vettura e chiude terzo. Davanti a lui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che mettono a segno una doppietta insperata. Sebastian Vettel chiude quinto, dopo un rocambolesco testa-coda e la rottura dell'ala anteriore dopo l'ennesimo duello con Hamilton. La gara Un Gran Premio all'insegna ...

