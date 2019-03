Ajax | che impresa! In 10 uomini batte la capolista PSV e la avvicina in classifica

De Ligt : 'Il mio futuro lo decide Raiola - c'è anche la Juve - ma ora l'Ajax' : Il mercato dei difensori potrebbe rivelarsi davvero interessante per la prossima sessione estiva: tanti grandi squadre stanno infatti cercando di rafforzare un settore considerato di fondamentale importanza. Avere dei difensori centrali affidabili garantisce equilibrio e risultati: è il caso ad esempio della Juventus, che da anni fa della difesa uno dei settori più importanti del team e sul quale ha costruito i successi a livelli nazionale. La ...

Tra Ajax e Juventus - De Ligt traccia il suo futuro : “trasferirmi in bianconero? Ci sono anche altri club2 : Il difensore dell’Ajax ha parlato dell’imminente sfida di Champions con la Juve, soffermandosi anche sul suo futuro La sfida di Champions con la Juventus si avvicina, i giorni scorrono lenti e l’Ajax si prepara per il confronto più importante della propria storia recente. Alfredo Falcone – LaPresse Nessuna paura, solo tanto rispetto per Cristiano Ronaldo e compagni, gli olandesi ci credono e lo sottolineano mediante ...

Allegri : “Ronaldo sa che potrebbe saltare la prima con l’Ajax” : Vigilia di campionato in casa Juve. Arriva l'Empoli allo Stadium ma il pensiero è alle condizioni di Cristiano Ronaldo infortunatosi in Nazionale e tenuto a riposo in vista della sfida di Champions con l'Ajax. Ronaldo "sta meglio - dice MassimiliAno Allegri - ha già iniziato a muoversi ma rientrerà quando starà bene. I rischi che salti la prima partita con l`Ajax ci sono, lo sa anche lui e sa che se sta male non giocherà. Perché era a ...

Agnelli : “Ronaldo con l’Ajax? Meglio perdere una partita che stare fuori due mesi e mezzo» : Il presidente della Juventus e dell’Eca Andrea Agnelli è intervenuto alla manifestazione “Il Foglio a San Siro” e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della sua condizione. Ha fatto capire, in realtà lo ha proprio detto, che con gli infortuni muscolari è Meglio non scherzare. «Se torna con l’Ajax? Bisogna stare attenti agli infortuni muscolari. Non si rischia una partita e mettere in pericolo i due mesi e mezzo successivi che ...

Ajax-Juventus - in vendita il pacchetto per la trasferta in Olanda : È iniziato il conto alla rovescia in vista di una delle gare più importanti per la stagione della Juventus: martedì 10 aprile, infatti, la formazione di Allegri affronterà l’andata dei quarti di finale in trasferta contro l’Ajax. Il sorteggio, almeno sulla carta, è stato benevolo per i bianconeri, che hanno l’intenzione di fare il possibile […] L'articolo Ajax-Juventus, in vendita il pacchetto per la trasferta in Olanda è ...

Juventus-Ajax - Ravanelli : 'Che ricordi la finale del '96 - sarà una partita spettacolare' : ... "Quando c'è stato il sorteggio ed è venuto fuori l'Ajax, è stata una sensazione forte perché mi sono venuti in mente tanti ricordi del 1996 " ha dichiarato a Sky Sport - sarà una sfida bellissima e ...

Tacchinardi furioso : “Spero che la Juve elimini l’Ajax. Dico solo vergogna…” : Tacchinardi – Le dichiarazioni di Endt, che ha dato dei “dopati” ai bianconeri campioni d’Europa del 96 hanno scatenato l’ira degli Juventini. Ai microfoni di Sportmediaset, Alessio Tacchinardi ha parlato in questi termini delle ultime dichiarazioni di David Endt, ex team manager dell’Ajax, sulla Champions vinta dalla Juventus nel ’96. Leggi anche: De Ligt-Juventus, arriva la svolta: offerta […] More

Ajax - Neres : 'Juve? Cercheremo di fare un altro miracolo' : ROMA - 'Cercheremo di fare un altro miracolo' . Convocato per la prima volta dal Brasile , David Neres si proietta verso la prossima sfida di Champions contro la Juventus . L'esterno dell' Ajax mette ...

Juve - Ajax ko e addio titolo : si infortuna anche Ziyech : AMSTERDAM - L'effetto Juve colpisce anche l'Ajax. Dopo la sconfitta della squadra di Allegri in casa del Genoa , è arrivato il ko anche per l'Ajax, prossimo rivale dei bianconeri nei quarti di finale ...

Douglas Costa tra infortuni e bravate - può saltare anche l’Ajax : Alla Juve temono un infortunio muscolare Il Corriere di Torino, sempre molto puntuale nelle cronache, scrive un’altra puntata del mistero Douglas Costa il brasiliano della Juventus che quest’anno – come scrivono – ha fatto parlare soprattutto per questioni extracalcistiche: prima lo sputo in faccia a Di Francesco, Costato quattro giornate di squalifica. Poi l’incidente (con torto) in automobile del 4 febbraio, con ...

Lippi : 'Contro l'Ajax - la Juve come le altre grandi decide lei che partita sarà' : Le vicende del calcio italiano non passano inosservate all'ex tecnico Marcello Lippi che nonostante stia in vacanza, dopo l'avventura cinese, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', durante la quale ha fatto il punto sulla prossima avversaria in Champions League della Juventus ed ha anche ricordato i suoi trascorsi sulla panchina bianconera. Il valore della Juve L'ex allenatore della Cina pensa che l'Ajax, toccata in ...

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...