Udinese-Genoa 1-0 | risultato e cronaca in diretta live

Udinese-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) : Udinese-Genoa: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) diretta Udinese-Genoa: primo tempo 9′ Brivido per l’Udinese: cross alto di Lazovic dalla sinistra verso il secondo palo, con Musso che non esce in presa alta facendo sfilare il pallone. Nessun rossoblù però si avventa sul pallone. 8′ Dopo aver subito il gol dello svantaggio il Genoa attacca a testa bassa in questi ultimi ...

Udinese-Genoa - formazioni ufficiali : Okaka titolare tra i friulani : Pochi minuti fa sono state ufficializzate le formazioni di Udinese-Genoa, importante sfida salvezza della 29ª giornata di Serie A. Si tratta anche del primo appuntamento ufficiale per seguire la nuova Udinese targata Igor Tudor. Ricordiamo che per il tecnico croato si tratta di un ritorno in Friuli, avendo già traghettato i bianconeri verso la salvezza lo scorso anno. In casa Genoa, Prandelli vuole continuare la striscia positiva impreziosita ...

Udinese-Genoa - le formazioni ufficiali : Tra poco, il primo anticipo del sabato della 29^ giornata di Serie A: alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e Genoa. I due tecnici, Tudor e Prandelli, hanno appena scelto gli 11 ufficiali da mandare in campo. Ecco le loro scelte. UDINESE: Musso, Stryger, De Maio, Ekong, Zeegelaar, Fofana, Sandro, Mandragora, Pussetto, Okaka, De Paul. GENOA: I. Radu, Pedro Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito, Lerager, Radovanovic, Rolon, Sturaro ...

Udinese-Genoa : dalle 15 La Diretta Tudor all'esame di Prandelli : Udinese e Genoa scendono in campo oggi alle 15 per la prima di 3 partite in programma in questo sabato di Serie A. I friulani, che 15 giorni fa sono usciti sconfitti dal San Paolo di Napoli col ...

Udinese-Genoa : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Udinese-Genoa: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Uno dei match in programma nella 29a giornata della Serie A 2018/2019 è Udinese-Genoa, che si disputerà sabato 30 marzo 2019 alle ore 15.00 alla Dacia Arena di Udine. Udinese-Genoa: come arriva la squadra di casa Capitolo Udinese: la situazione in casa friulana non è certamente delle migliori. A solamente un punto dalla zona retrocessione i bianconeri hanno deciso ...

Probabili Formazioni Udinese – Genoa - Serie A 30/03/2019 : Probabili Formazioni Udinese – Genoa, Serie A 30/03/2019Udinese alla ricerca di punti per abbandonare la zona rossa: Genoa più tranquillo ma non ancora salvo matematicamente.UDINE – Tudor conferma il 3-5-2 dei suoi predecessori preferendo Lasagna e Pussetto in attacco. De Paul scala a centrocampo con Mandragora e Fofana, mentre gli esterni saranno Ter Avest e Zeegelaar. In porta Musso, davanti a lui De Maio, Larsen e ...