Open Fiber | convenzione con comune Gemona | in Friuli progetti per 180 milioni

Quali sono i risultati che la rendono più orgogliosa e le cose che non la soddisfano? «Sono soddisfatta per la ...

Open Fiber e Fibra.City avviano era dei 10 giga al secondo : Open fiber e l'operatore Fibra.City superano il muro di 1 gigabit al secondo e, con il nuovo servizio XGS-PON, avviano l'era delle connessioni

Open Fiber : a Civitavecchia investimento di 6 mln per Ftth (2) : (AdnKronos) - La sinergia con un partner importante come Open Fiber, aggiunge Cozzolino, "conferma che Civitavecchia è tornata ad attrarre investimenti seri ed aziende importanti, aspetto di cui non posso che essere orgoglioso. Grazie a questi lavori miglioreranno le condizioni del mercato, a benefi

Open Fiber : a Norcia realizzerà banda ultra larga - investimento di 2 - 5 mln (2) : (AdnKronos) - La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Nel progetto è previsto il cablaggio delle scuole e degli uffici comunali al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la co

Tim - Vivendi apre alla rete unica con Open Fiber. E torna in pressing su Elliot : chiesta revoca dei 5 amministratori : Il progetto della rete unica Tim-Open Fiber, sostenuto dal governo ma che divideva i due principali azionisti di Tim, ottiene una prima ufficiale disponibilità da Vivendi. Con i francesi che vanno in pressing in vista dell’assemblea del 29 marzo e tornano a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliot, evidenziando come a loro parere l’”inadeguata gestione” degli amministratori indicati dal fondo Usa abbia “portato ...

Tim perde 1 - 4 miliardi - trattative con Vodafone e Open Fiber : Roma, 21 feb., askanews, - Tim ha chiuso il 2018 con una perdita netta consolidata di 1,41 miliardi di euro dopo 2,6 miliardi di svalutazioni complessive dell'avviamento. Il gruppo di ...

