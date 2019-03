Mentre ero via | il secondo esordio più visto del 2019

La nuova fiction 'Mentre ero via' e il tema dell'amnesia nei romanzi e nel cinema : Ieri sera è andata in onda in prima serata, su Rai 1, la prima puntata della nuova fiction ''Mentre ero via'', con uno share di 5.3 milioni di telespettatori. Gli elementi per un successo ci sono tutti Un mistero, una protagonista femminile tormentata, una ricca famiglia veronese con probabili segreti alle spalle e il tema dell'amnesia, da sempre amato nella letteratura e nel cinema per dare vita a trame misteriose e affascinanti. Ma ...

Ascolti tv - Mentre ero via debutta con più di 5.3 milioni di telespettatori : Debutto vincente per Mentre ero via, la nuova fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini ha infatti conquistato il gradino più alto del podio con 5.386.000 telespettatori pari a uno share del 23,9% nella gara agli Ascolti del 28 marzo. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a distanza, per il film trasmesso da Canale 5 Io vi troverò che è stato seguito da 2.094.000 telespettatori pari a uno share del 9,44%. Terzo posto per Italia1 con ...

Ascolti tv - debutto d'oro per 'Mentre ero via' : la nuova fiction di Rai 1 vola : Oltre 5 milioni di telespettatori e il 23,9% di share per la prima puntata, più del doppio rispetto al film in onda su...

Ascolti tv giovedì 28 marzo : boom per Mentre ero via contro Colorado : Ascolti tv ieri, chi ha vinto la sfida del giovedì sera del 28 marzo 2019 La sfida agli Ascolti tv di giovedì 28 marzo 2019 è stata vinta a mani basse dalla fiction Mentre ero via. Il debutto della serie televisiva su Rai 1 ha convinto ben 5.39 milioni di spettatori, pari al 23.59% di […] L'articolo Ascolti tv giovedì 28 marzo: boom per Mentre ero via contro Colorado proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni 'Mentre ero via' del 4 aprile : perplessità sulla morte di Gianluca : La prima puntata della fiction di Rai 1 'Mentre ero via' è stata trasmessa ieri 28 marzo in prima serata, confermando le ottime aspettative della vigilia. Un cast variegato e di tutto rispetto, composto tra gli altri da Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno e Flavio Parenti, si unisce ad una trama nella quale si fondono sentimenti e una giusta dose di suspense. E gli italiani, ancora una volta, confermano come gli ingredienti della serialità della Rai ...

Ascolti TV | Giovedì 29 marzo 2019. Parte bene Mentre ero Via (23.9%). Male Canale 5 (9.4%) - Colorado 8.7%. Del Debbio (5.3%) si avvicina a Formigli (5.5%) : Vittoria Puccini Nella serata di ieri, Giovedì 29 marzo 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction Mentre Ero Via ha conquistato 5.386.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.094.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 il film in prima visione Prima di Lunedì, al posto di Popolo Sovrano, ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.34 alle ...

Ascolti Tv Giovedì 28 marzo - Mentre ero Via domina col 23.9% - Colorado 8.7% vicino a Canale 5 9.4% : Ascolti Tv Giovedì 28 marzo (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Giovedì 28 marzo – L’esordio della fiction Mentre ero Via su Rai 1 è stata seguita da 5.38 milioni di spettatori con 23.9% di share, su Canale 5 il film Io Vi troverò ha conquistato milioni di spettatori con 9.4% di share. Il debutto della XX edizione di Colorado su Italia 1 ha divertito milioni di spettatori con 8.7% di share, il film di ...

Anticipazioni Mentre ero via - seconda puntata : i dubbi di Stefano su Monica e Marco : In prima serata su Rai Uno ha debuttato la nuova fiction dal titolo Mentre ero via, che vede tra i suoi protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il prossimo giovedì, 4 aprile, andrà in onda in prima visione assoluta la seconda delle sei puntate di questa fiction che sembra aver fatto breccia nel cuore del vasto pubblico della rete ammiraglia. I colpi di scena non mancheranno e vedremo che il caso di Monica si arricchirà di nuovi clamorosi ...

Mentre ero Via è la confezione perfetta di un regalo già avuto : pregi e difetti della creatura di Ivan Cotroneo e Monica Rametta : Il successo di Mentre ero via presto sarà sotto gli occhi di tutti, non solo per via degli ascolti sicuramente buoni ma anche per i commenti social che ieri sera hanno inondato Twitter e non solo. La confezione è a dir poco perfetta. Ivan Cotroneo e Monica Rametta, già autori degli altri due capitoli di questo ciclo di storie che riguardano la rinascita femminile, ci hanno messo la firma lasciando fuori i fronzoli e concentrandosi su una ...

Mentre ero via - riassunto episodi 1 e 2 : Monica scopre la sua amnesia temporale : Giovedì 28 marzo è andata in onda in prime time su Rai 1 la prima puntata della serie tv (gli episodi 1 e 2) con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, "Mentre ero via". E' partita, infatti, questa settimana la nuova fiction targata Rai, incentrata principalmente su un personaggio femminile dal carattere forte, Monica, che saprà ricostruire la sua vita, grazie soprattutto alla sua grandissima forza di volontà e all'aiuto costante della ...

Replica Mentre ero via : dove rivedere la prima puntata? : Mentre ero via, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario Mentre ero via è iniziata tenendo subito i telespettatori col fiato sospeso. Cos’è successo davvero alla protagonista? Perché non ricorda nulla degli ultimi otto anni? Chi avesse perso la prima puntata della nuova serie con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, scritta da […] L'articolo Replica Mentre ero via: dove rivedere la prima puntata? proviene da Gossip e Tv.

Mentre ero Via - Cotroneo e Rametta mettono da parte l'ironia e si tuffano nel thriller che catturerà il pubblico : Prosegue il ciclo di miniserie ideato da Ivan Cotroneo e Monica Rametta dedicato a donne la cui vita le mette di fronte ad una seconda opportunità, una nuova occasione per reinventarsi e superare gli errori del passato. Dopo Un'altra vita e Sorelle, è il momento di Mentre Ero Via, sei episodi in onda da questa sera, 28 marzo 2019, alle 21:25 su Raiuno. Mentre Ero Via, i personaggi La ...

Mentre ero via - Fiction/ Anticipazioni e diretta 28 marzo : l'incontro con Stefano : Mentre ero via, Anticipazioni e diretta prima puntata 28 marzo 2019: Monica vuole tornare a casa, ma non sembra essere così facile

Mentre ero via : anticipazioni seconda puntata di giovedì 4 aprile 2019 : Mentre ero via - Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno “Mentre ero via rappresenta, per noi che l’abbiamo ideata e scritta, un nuovo capitolo di una serie antologica iniziata con Un’altra vita e proseguita con Sorelle. Storie diverse una dall’altra, con protagoniste e ambientazioni diverse, ma con un filo comune: la volontà di raccontare un personaggio femminile, una donna di oggi, alle prese con un’avventura che esce dall’ordinario e le ...