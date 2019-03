Matteo Salvini arriva al Congresso di Verona | Non togliamo niente a nessuno La

La Lega lancia le Gif animate con le citazioni di Matteo Salvini : Sui social, arrivano le "Gif" con le frasi celebri del vicepremier Matteo Salvini. Tra le immagini animate - fornite dai profili ufficiali del segretario leghista per essere scaricate dai sostenitori - quella "Santa pazienza", con Salvini che alza gli occhi al cielo, o "Mi fai parlare, posso?" e "Grazie capitano".Cercando "SalviniOfficial" sui social saranno disponibili le immagini animate corredate da citazioni del Ministro dell'Interno. Ecco ...

Le accuse di Matteo Salvini non fermano Fabio Fazio : dopo Macron - arriva Juncker : dopo Emmanuel Macron, Fabio Fazio ospita su Rai1 Jean-Claude Juncker. Nella puntata di Che Tempo che fa in onda domenica 31 marzo su Rai1, il conduttore intervisterà il presidente della Commissione Europea. Un altro campione dell'europeismo per Fazio, accusato pubblicamente nei giorni scorsi da Matteo Salvini di fare campagna elettorale.Domenica a ?@chetempochefa?: intervista con il Presidente della Commissione Europea ??@JunckerEU? ...

Vittorio Feltri clamoroso : "Evviva Matteo Salvini - l'unico vero politico di sinistra" : La notizia circola da ieri, primo pomeriggio: la legittima difesa è finalmente diventata legge e questa è una nuova medaglia che Salvini si appunta al petto, dopo la meritoria lotta alla immigrazione selvaggia, ovvero clandestina. I provvedimenti promossi dal leghista soddisfano l'opinione pubblica

Mariastella Gelmini - ipotesi da incubo su Matteo Salvini : governo con Giorgia Meloni? No - ombra grillina : L'indiscrezione politica è nota. Si parla del piano, o presunto tale, di Matteo Salvini. Un piano che prevede un governo di Lega e Fratelli d'Italia. Salvini e Giorgia Meloni, dunque. Ovviamente solo dopo essere passati alle urne, dove per essere certi di poter "comandare" in due è necessario raccog

Silvio Berlusconi "piega" Matteo Salvini - in Piemonte l'uomo della rinascita : un chiaro messaggio politico? : Dopo mesi di amarezza e sconfitte, un riscatto per Silvio Berlusconi: come rivela Dagospia, "per una volta ce l'ha fatta". Si parla delle elezioni regionali in Piemonte, dove il Cav sarebbe riuscito ad imporre il suo candidato a Matteo Salvini: si tratta di Alberto Cirio, a lui dunque la corsa per l

Sondaggio PiazzaPulita - Matteo Salvini e Giorgia Meloni al governo insieme? Le cifre-terremoto : Le voci corrono. E riferiscono della "pazza idea" di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: governare insieme. Soltanto loro due. Ovviamente dopo un voto alle politiche, quando e se arriverà. Stando alle analisi relative alla distribuzione dei seggi, per essere certi di farcela, è necessario ottenere il 4

Maurizio Lupi - profezia-choc su Matteo Salvini : "Perché finirà prima di Matteo Renzi" : Da giorni si rincorrono indiscrezioni e suggestioni sul piano di Matteo Salvini. Quale? Presto detto: governare con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Punto e stop. Obiettivo raggiungibile se le due forze, alle prossime elezioni politiche, raccogliessero il 40-42 per cento. Obiettivo ambizioso ma c

Per Matteo Salvini (ma non per l’ONU) ora la Libia è un porto sicuro : Per il ministero dell’Interno la Libia è un porto sicuro, un paese perfettamente in grado di operare e gestire il soccorso in mare dei migranti. Fonti del Viminale citando la Commissione Europea, ma Unhcr e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati polemizzano e ribadiscono: "Tripoli non è affidabile".Continua a leggere

San Siro - Matteo Salvini sta col Milan : “serve un nuovo stadio” : Matteo Salvini ha detto la sua in merito al nuovo stadio del Milan che potrebbe anche non essere a San Siro come rivelato dal presidente Scaroni “Aspetto uno stadio nuovo, ci vuole“, così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica a chi gli chiede se Milano necessità di un nuovo stadio. “A me interessa avere uno stadio bello, sicuro, nuovo, in una zona che viva sette giorni su sette. Poi da Milanese e da ...

A Matteo Salvini servono i voti di Silvio Berlusconi : unica via per la maggioranza : Matteo Salvini ripete in pubblico: “mai più con il vecchio centrodestra”. In realtà il leghista lo pensa realmente e contemporaneamente

Matteo Salvini ad Annalisa Chirico : "Non dirò mai più marcire in galera" : "Vedrò di stare più attento. Obbedisco". Matteo Salvini lo ha promesso alla presidente di Fino a prova contraria, Annalisa Chirico nel corso della cena al ristorante "In Galera" nel carcere di Bollate, che gli ha chiesto di non usare più l’espressione "marcire in galera". La Chirico ha introdotto la

Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : 'Ci vogliono troppi soldi'. Verso il crac? : 'È un obiettivo del governo ma non si può fare con i due miliardi della mini Ires: costa di più. Bisogna dirsi la verità e capire quanto. Poi io sono il primo a voler abbassare le tasse'. Luigi Di ...

Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : "Ci vogliono troppi soldi". Verso il crac? : "È un obiettivo del governo ma non si può fare con i due miliardi della mini Ires: costa di più. Bisogna dirsi la verità e capire quanto. Poi io sono il primo a voler abbassare le tasse". Luigi Di Maio in una intervista a La Repubblica boccia la flat tax e prende le distanze da Matteo Salvini, confe