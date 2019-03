Gomorra 4 | attenzione spoiler | le prime due puntate della serie alzano l’asticella e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019)fa poker e mostra tutta la sua classe. Episodio uno ed episodio duequarta stagione andati in onda su Sky Atlantic sanno di produzione di lusso. Si vede che col tempo l’esperienza dà i suoi frutti. Narrazione compatta senza troppe sbavature, macchina da presa minuziosamente presente e in certe inquadrature/ponte d’insieme (gli incendi dell’immondizia nel secondo episodio) che sa molto cinema d’essai (la regia è di Francesca Comencini), ma soprattutto attori parecchio in forma ben oltre la caricatura del camorrista (si veda l’inserimento nel secondo episodio di Andrea Renzi che buca le facce da galera).Il dove eravamo rimasti si ferma di fronte all’addio dato a Ciro l’immortale (Marco D’Amore), morto a fine terza stagione, anche se D’Amore ha girato gli episodi cinque e seiquarta stagione che andranno in onda tra venti giorni. Via una delle icone degli inizi per ...

