Formula 1 | la rivincita di Kvyat | “la Ferrari mi ha salvato | adesso sogno di tornare in

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Il pilota russo ha raccontato la sua esperienza, sottolineando di volerpresto in un top team Prima la Red Bull, poi la retrocessione in Toro Rosso e infine l’esclusione dalla griglia. L’opportunitàper restare nel circus della1, occupandosi del simulatore di Maranello per sognare una nuova chance. Daniill’ha avuta, riprendendosi il sedile della Toro Rosso e togliendosi lo sfizio di tenere dietro a Melbourne la Red Bull di Gasly.KARIM SAHIB / AFPUna soddisfazione enorme, come sottolineato dal pilota russo ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “ho lottato tutta la gara, avere lasciato dietro Pierre mi ha dato soddisfazione perché la Red Bull è più veloce di noi. Mi è stato attaccato aspettando un mio errore, ma io non ne ho fatti e non ha potuto passarmi. Essere subito competitivo dopo un anno di stop è stato ...

diariomotori : F1, voglia di rivincita in casa Ferrari: annunciate modifiche alle vetture - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #F1 Ferrari, voglia di rivincita Binotto: 'Fatte correzioni' -