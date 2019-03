Ex-Otago | Siamo quelli con un bicchiere di vino seduti a chiacchierare con Faber e

Astronomia - con lo SKA Observatory “siamo alle porte del futuro” : Italia prOtagonista verso la costruzione del più grande radiotelescopio del mondo : Passo cruciale verso la costruzione della più grande rete di radiotelescopi del mondo. Dopo quattro anni di negoziati e accordi, infatti, è stato firmato oggi il Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta, quindi, a diventare la seconda organizzazione mondiale intergovernativa ...

Ex-Otago Siamo come Genova film al cinema : trama e curiosità del docu-film sulla band : Ex-Otago Siamo come Genova è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale solo dal 18 al 20 febbraio 2019. La pellicola diretta da Paolo Santamaria è un film-evento che racconta la band ligure Ex-Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione dell’ultimo lavoro intitolato Corochinato. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ex-Otago ...

Gli Ex Otago al cinema omaggiano le vittime del ponte Morandi con “Siamo come Genova” : Dopo l’anteprima nazionale del 2 febbraio al Seeyousound di Torino e a pochi giorni dalla 69° edizione del Festival di Sanremo a cui parteciperanno con il brano Solo una canzone, gli Ex-Otago arrivano al cinema dal 18 al 20 febbraio con il documentario EX-Otago – SIAMO come GENOVA diretto da Paolo Santamaria, un viaggio che ci porta alla scoperta della band, tra le prOtagoniste del prossimo Festival di Sanremo, raccontandone la storia, le ...

Ex-Otago nei cinema con 'Siamo come Genova' : Gli Ex-Otago esordiscono nel 2002 con l'album 'The chestnuts time' , nel 2007 pubblicano 'Tanti saluti', seguito da 'mezze stagioni' nel 2011 e 'In capo al mondo' nel 2014. La formazione odierna è ...