Dramma a Verona

Verona - Dramma sfiorato in autostrada : Mustang "vola" dall'A4 alla tangenziale : Nella notte tra giovedì e venerdì una Mustang da 300 cavalli che viaggiava sull'autostrada A4 per cause al vaglio delle forze dell'ordine è finita sul guardrail invadendo la tangenziale Sud. L'incidente poteva avere conseguenze gravissime ma fortunatamente tra i tre feriti nessuno è in pericolo di vita. Traffico paralizzato per un altro incidente avvenuto in mattinata.