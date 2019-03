Barcellona-Espanyol 2-0 | il solito Messi con una doppietta regala la vittoria ai suoi

Il Barcellona supera l’Espanyol con il minimo sforzo : in gol Messi [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Derby catalano in Liga : Barcellona-Espanyol in esclusiva su DAZN : In Liga siamo giunti alla 29esima giornata e si respira aria di Derby catalano con la sfida, in programma al Camp Nou, tra Barcellona ed Espanyol. Un’occasione importante per i blaugrana che, in caso di risultato positivo, avrebbero la possibilità di mettere un altro mattoncino importante per la conquista del secondo consecutivo, il 26esimo nella […] L'articolo Derby catalano in Liga: Barcellona-Espanyol in esclusiva su DAZN è stato ...

Barcellona - Piqué sfida i rivali : "Ho più soldi io di tutto l'Espanyol" : Piquet, infatti, è riuscito a far parlare di sé anche in settori dello sport diversi dal calcio, come ad esempio il tennis . Il difensore è diventato il papà del nuovo format della Coppa Davis ...

Barcellona-Espanyol - dalla Cina 40 milioni di spettatori per Wu Lei : L’arrivo di Wu Lei all’Espanyol ha letteralmente rivoluzionato il lavoro dei giornalisti cinesi in Spagna. Da quando è sbarcato a Barcellona, a fine gennaio, in Cina non attendevano altro che il derby di Catalogna, che si disputerà sabato al Camp Nou, alle 16.15 (orario a favore dei cinesi, con 7 ore di fuso). Wu Lei […] L'articolo Barcellona-Espanyol, dalla Cina 40 milioni di spettatori per Wu Lei è stato realizzato da Calcio ...

Barcellona - Piqué show : “ho più soldi io dell’Espanyol! Ho fatto sesso al Santiago Bernabeu…” : Gerard Piqué ha sbeffeggiato le rivali Espanyol e Real Madrid con la sua solita irriverenza che spesso sa tanto di arroganza Gerard Piqué ci ha abituati a comportamenti molto irriverenti e provocatori. Il calciatore del Barcellona sta proseguendo in questa sua linea anche negli ultimi giorni, parlando di due delle grandi rivali dei blaugrana: Espanyol e Real Madrid. Parlando al programma tv ‘La Resistencia’, il calciatore del ...