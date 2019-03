Airbnb | tra gli host sempre più over 60

Airbnb - 10 trucchi per valorizzare la vostra casa (per metterla in affitto) : Giocate con gli specchiScegliete qualche icona di designLibri e rivisteStampe e quadriPiante e fioriRifornite la dispensaProgettate la luce......e valorizzate quella naturaleCurate gli esterniValorizzate la strutturacasa dolce casa. Che sia un nido accogliente per voi che ci abitate o che debba diventare il buen retiro per dei viaggiatori che hanno trovato il vostro annuncio su Airbnb, una casa deve aver personalità, deve risultare attraente, ...