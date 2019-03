Agguato sul Vesuvio | 48enne gambizzato a colpi di fucile

Nuova Zelanda - Agguato alla moschea : contro gli immigrati e musulmani : A Christchurch, in Nuova Zelanda , ieri venerdì 15 marzo alle 13:40 ora locale, 1:40 ora italiana, un ragazzo australiano di 28 anni Brenton Tarrant insieme ad un commando di altre 3 persone, due uomini e una donna, ha compiuto un attentato in due diverse moschee. Sembrerebbe che l'attentatore stesse preparando la strage da ben 2 anni. L'uomo si è addirittura filmato con una telecamera durante tutto l'attacco, presumibilmente simulando un ...

Matteo Salvini - a Milano la marcia sul clima diventa Agguato politico : i ridicoli insulti degli studenti : Ogni occasione è buona, in Italia, per dare addosso a Matteo Salvini. Anche una manifestazione come quella di Milano sul clima, per protestare contro le politiche inefficaci contro il riscaldamento globale, che con i partiti dovrebbero c'entrare poco o nulla. Migliaia e migliaia di studenti, dai rag