Ue | Libia non è porto sicuro per i migranti

Per Matteo Salvini (ma non per l’ONU) ora la Libia è un porto sicuro : Per il ministero dell’Interno la Libia è un porto sicuro, un paese perfettamente in grado di operare e gestire il soccorso in mare dei migranti. Fonti del Viminale citando la Commissione Europea, ma Unhcr e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati polemizzano e ribadiscono: "Tripoli non è affidabile".Continua a leggere

Migranti dirottano mercantile che li sta riportando in Libia - Salvini : "In Italia non entrano" : Il mercantile "Elhiblu 1" che aveva soccorso un gruppo di 108 Migranti che avevano fatto naufragio nel Mediterraneo, in zona Sar libica e li stava riportando a Tripoli, è stato costretto ad invertire la rotta e sta puntando verso Malta. A dare notizia del dirottamento è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'azione di forza è avvenuta quando la nave era a sole sei miglia da Tripoli: i Migranti, resisi conto che stavano ...

Libia - mercantile dirottato verso Malta Salvini : «Sono pirati - non naufraghi» : Lo ha annunciato il vicepremier, che ha aggiunto: «L’Italia la vedranno con il cannocchiale». La procura di Roma sul caso Sea Watch: «Da accertare reati ministeriali»

Libia - mercantile dirottato verso Malta Altolà di Salvini : «Qui non attraccherà» : Lo ha annunciato il vicepremier, che ha aggiunto: «L’Italia la vedranno con il cannocchiale». Intanto la procura di Roma ipotizza il sequestro di persona nel caso Sea Watch: «Da accertare reati ministeriali»

Viminale : migranti dirottano in Libia un mercantile - qui non sbarcheranno : «C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o...

Salvini : “Al largo della Libia dirottato mercantile verso Malta o Lampedusa. Qui non attraccherà” : Un’inchiesta sulla SeaWatch come per il caso Diciotti. Nella vicenda della nave che il 31 gennaio scorso ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l’ok allo sbarco a Catania, «ci sono elementi per contestare il reato di sequestro di persona». Lo dicono i magistrati della Procura di Roma, che hanno inviato il fascicol...

Migranti dirottano mercantile in Libia. Il Viminale : «Qui non sbarcheranno» : «C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso Migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o...

L'appello di Medici Senza Frontiere : "La Libia non è un porto sicuro. Le condizioni di detenzione sono disumane" : I dati dell'ultimo rapporto di Medici Senza Frontiere sono allarmanti. Tra i 300 migranti rifugiati e bloccati nel centro di detenzione a Sabaa, Tripoli, almeno 100 di loro sono minori e più di 30 sono stati chiusi a chiave in uno spazio di 4,5 metri per 5, meno di un metro quadrato per persona, Senza spazio per sdraiarsi e Senza latrine.Un pasto ogni 2-3 giorni se fortunati, 4 se si è appena arrivati. MSF ribadisce con sicurezza: ...

Ong Mediterranea sfida Salvini : "La direttiva non vale - siamo italiani". Asse con Sea Watch - sospetto in Libia : "La direttiva di Matteo Salvini non vale: è subordinata a legge e convenzioni internazionali''. Così, su Twitter, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans della nave Mare Ionio, rilancia la battaglia per far sbarcare l'imbarcazione battente bandiera italiana a Lampedusa, a fronte

L'ong non rispetta gli ordini e 'sottrae' i migranti alla Libia : Ha sfidato l'Italia e la politica dei porti chiusi che ha imposto Matteo Salvini ripartendo da Palermo per pattugliare il Mediterraneo. E ora la Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea sfida pure la guardia costeria libica, soccorrendo 47 migranti su un gommone in avaria.L'imbarcazione in difficoltà era a circa quaranta miglia dalle coste libiche, in zona Sar, e la nave battente bandiera italiana ha subito avvisato la sala operativa della ...

Le autorità marittime non hanno valutato la capacità della Libia di soccorrere migranti : Un’intervista al direttore degli affari legali dell’autorità marittima internazionale sulla zona di ricerca e soccorso libica per la trasmissione Report di Rai 3. Leggi

L'Algeria non sarà mai una nuova Libia : Ormai le strade di Algeri sono un fiume in piena. Da giorni migliaia di persone non fanno altro che invadere la capitale algerina per protestare contro la decisione del presidente, Abdelaziz Bouteflika, di ricandidarsi per la quinta volta consecutiva alle elezioni presidenziali.Non è stata da meno la comunità algerina presente (e ben radicata) in Francia, che ha sfilato per Parigi, rendendo il clima ancora più incandescente. ...

Libia - Di Battista sull’intervento del 2011 : “Napolitano si piegò alla Francia in modo vile - Mattarella non lo avrebbe fatto” : Dall’incontro con i gilet gialli al Franco Cfa, dai migranti all’Europa, fino all’intervento in Libia nel 2011 per cui la Francia dovrebbe chiedere scusa. Alessandro Di Battista, ospite a Mezz’ora in Più su Rai Tre, torna ad attaccare Parigi a qualche giorno di distanza dalla decisione di richiamare l’ambasciatore a Roma. Una mossa, sostiene l’ex deputato M5s, che “non c’entra nulla l’incontro con ...