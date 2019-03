Uccidono un’orsa e i suoi cuccioli in letargo ma un video della forestale li incastra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Difficile guardare le immagini e rimanere indifferenti di fronte alla carneficina alla quale hanno dato vita due cacciatori a Esther Island, in Alaska. Nelpubblicato su Youtube dall’associazione ambientalista The Humane Society of the United States si vede tutta la dinamica di quanto accaduto. La storia macabra ha inizio quando papà e figlio, impegnati in una battuta di caccia, si imbattono nella tana di un’orsa e deiL’animale era ancora il, ovvero dormiva pacificamente accanto aipiccolini. Andrew R. e suo figlio Owen però non li hanno lasciati in pace. Alla faccialegge che impedisce questo tipo di caccia, hanno cominciato a sparare sull’orsa e hanno continuato fino a quando non è morta. A quel punto si sono addentrati nella tana e hanno tirato fuori l’orsa per scuoiarla. Isono stati lasciati lì, a ...

