Moto2 – Libere1 | Luca Marini parte bene | seguono Lowes e Schrotter TEMPI

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) In Argentina in scena le prime prove libere disegna il miglior tempo sul circuito di Termas de Rio Hondo Il venerdì del Gp d’Argentina inizia con le prime prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo. Dopo la Moto3, tocca anche allascendere in pista in vista della gara in programma domenica. Le Fp1 della classe 250 sono nel segno di. Il pilota italiano è stato capace di segnare il tempo di 1:44.220, mettendo dietro avversari del calibro di Samsecondo e Marcelterzo. Da segnalare il dodicesimo tempo di Lorenzo Baldassarri e il sedicesimo tempo di Enea Bastianini.dellediin Argentina:L'articoloSPORTFAIR.