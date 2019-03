Incidente d' auto per Chiesa | illeso Un motociclista in ospedale

Fiorentina - Incidente d'auto per Federico Chiesa : giocatore illeso - ferito un motociclista : incidente d’auto per Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina e della nazionale italiana è stato il protagonista, suo malgrado, di uno scontro con un motociclista, episodio avvenuto questo pomeriggio a Firenze. Come riportato in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, tra i quali il Corriere della Sera, l’attaccante è uscito illeso, mentre il motociclista coinvolto nell’incidente sarebbe ora ricoverato presso l’ospedale ...

Chiesa - Incidente d'auto a Firenze : come sta/ Fiorentina - motociclista in ospedale : Paura per Federico Chiesa, coinvolto in un incidente d'auto a Firenze: come sta l'attaccante della Fiorentina. Il motociclista invece finisce in ospedale

Fiorentina - Incidente d'auto per Chiesa : in motociclista in ospedale : Disavventura alla guida per l' attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. L'attaccante della Nazionale è infatti rimasto coinvolto nel pomeriggio in un Incidente stradale a Firenze. Stando alle ...

Incidente stradale per il calciatore - auto contro scooter : paura per l'attaccante : Di D - 29/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet L'auto guidata dall'attaccante in forze alla Fiorentina ha urtato uno scooter, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell'Incidente Mondo del calcio con il fiato sospeso nel pomeriggio del 29 marzo in seguito alla notizia di un Incidente stradale che ha coinvolto un noto calciatore. Vittima del sinistro è l 'attaccante Federico ...

Federico Chiesa illeso in un Incidente in auto a Firenze - ferito un motociclista : Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, è rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente stradale a Firenze. Sul posto 118 e polizia municipale. Dalle prime informazioni, il calciatore sarebbe ...

Fiorentina - Incidente d'auto per Chiesa : illeso : FIRENZE - Federico Chiesa , attaccante della Fiorentina , è rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente stradale a Firenze. Sul posto 118 e polizia municipale. Dalle prime informazioni, il ...

Scatola nera auto obbligatoria : come funziona in caso di Incidente e costo : Scatola nera auto obbligatoria: come funziona in caso di incidente e costo Diverse novità in arrivo nel settore auto dopo l’accordo raggiunto tra il Parlamento europeo, la Commissione Ue e il Consiglio. Nel prossimo decennio dovrebbero arrivare nuovi obblighi per le autovetture, tra cui la Scatola nera, oggi facoltativa, il blocco del motore in caso si sia impossibilitati a guidare, nonché un sistema di limitazione di velocità. Le novità non ...

Incidente Modena - donna investita da un'auto in retromarcia. E' gravissima : Modena, 29 marzo 2019 - È ricoverata in terapia intensiva una donna di 73 anni rimasta coinvolta in un grave Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Modena . I medici non hanno ancora sciolto la ...

Doppio Incidente sulla Senese - 5 auto coinvolte a distanza di 500 metri. Strada chiusa : Doppio incidente sulla via Senese questa mattina dopo le 9. Nel raggio di 500 metri sono stati due gli scontri che si sono verificati sull'arteria Stradale. Nel primo impatto sono state coinvolte due ...

Due giovani di 20 e 23 anni morti in un Incidente stradale - scontro fra due auto : Una coppia di ventenni – Ylenia Giurdanella di 20 anni e Salvatore Calafato di 23 anni, entrambi di Ravanusa (Ag) – ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi, poco dopo le 11, sulla strada statale 557, all’altezza del chilometro 2,5,nei pressi di Campobello di Licata (Ag) con direzione Ravanusa. A scontrarsi, […] L'articolo Due giovani di 20 e 23 anni morti in un incidente stradale, scontro fra due auto proviene da ...

Incidente su A2 - autocarro disperde gasolio : traffico bloccato e disagi nel reggino : Reggio Calabria - traffico momentaneamente bloccato in direzione Nord, per un Incidente, lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico. Lo riferisce l'Anas. Per ...

Paullo - Incidente tra auto in via Mazzarello : quattro feriti : Paullo, Milano,, 25 marzo 2019 - Ancora un grave incidente in via Santa Maria Domenico Mazzarello , la strada che collega il centro sportivo alla Paullese: crescono le polemiche sulla sicurezza . Dopo ...

Brindisi - svolte le esequie dei ragazzi deceduti nell'Incidente d'auto di venerdì notte : Rabbia, sgomento e incredulità. Sono queste le emozioni che hanno provato le centinaia di persone che questo pomeriggio a Tuturano, Brindisi e San Pietro Vernotico hanno dato l'estremo saluto a Sarah Pierri, Davide Cazzato e Giulia Capone. I ragazzi, rispettivamente di 18, 19 e 17 anni, nella notte tra venerdì e sabato sera viaggiavano insieme ad altri due amici a bordo di una Fiat Grande Punto, condotta da una ragazza 21enne di Tuturano. ...

Incidente mortale A13 - in moto tamponano un'auto. Chi era la vittima : Ferrara, 24 marzo 2019 - Viaggiavano in direzione Bologna . L'autostrada è rimasta chiusa per circa 45 minuti, il tempo di permettere le manovre dei mezzi di soccorso. Erano sulla strada di casa, in ...