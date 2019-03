huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Potrebbe sembrare una provocazione, ma non lo è. Soprattutto visto che arriva dal re dellain persona, ovvero da, che nei giorni scorsi ad Identità Golose, nello stand di Grana Padano, ha proposto la sua nuovacosta: un cono difritta con fonduta di Grana Padano e un cuore diappunto nascosto sotto una nuvola di prosciutto crudo e una spolverata di liquirizia. "Non è una provocazione ma una sfida - spiega-. Volevo capire perché l'sullafosse così maltrattata in Italia. Ho studiato: la primaall'l'hanno fatta in Canada nel 1962, e chi ha provato a farla in Italia non ha avuto un gran successo. Anche perché si commettevano due errori enormi: l'abbinamento con la salsa di pomodoro e l'utilizzo del frutto sciroppato o comunque conservato. L'abbinamento al pomodoro dava una ...

prestia_fabio : RT @HuffPostItalia: Franco Pepe rilancia la pizza con l'ananas - doctorhoover : RT @HuffPostItalia: Franco Pepe rilancia la pizza con l'ananas - doctorhoover : @HuffPostItalia Io a Franco Pepe la pizza con l'ananas la lancerei in faccia..... -