Ciclocross – Coppa di Francia VTT | Tempier guida il Team Bianchi Countervail

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)padrone di casa india Marsiglia. Il francese della squadra nella prima prova domenica 31 marzo Dalla Slovenia alla, per un’altra gara di alto livello. Reduce dalla Grici XCO Vrtojba 2019, vinta in solitaria da Nadir Colledani, ilsarà al via della prima prova delladiVTT, in programma domenica 31 marzo. La prova degli Elite, che vedrà al via l’idolo locale Stephaneassieme a Nadir Colledani – entrambi equipaggiati con Methanol CV RS – prenderà il via alle ore 15.00. In mattinata, dalle 10.45, toccherà a Chiara Teocchi nella gara Elite femminile.“Per fortuna sto meglio – ha detto Stephane– la caduta di Vrtojba è alle spalle e sento che la gamba è buona. A Marsiglia sarà una bella sfida, è una gara HC con partecipanti di buon livello. Non ...