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Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 11:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE, IL PRIMO SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA ED UN ALTRO IN VIA CAVOUR IN PROSSIMITA’ DI VIA SEI SERPENTI INCOLONNAMENTI LUNGO IN VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE; PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASILINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE TIBURTINA. PER Traffico INTENSO – IN CARREGGIATA INTERNA – CODE A TRATTI TRA LE ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE; PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE CI SONO ANCORA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASILINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE TIBURTINA. PER Traffico INTENSO – IN CARREGGIATA INTERNA – CODE A TRATTI TRA LE ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI. INCOLONNAMENTI E RITARDI PER IL TRASPORTO ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL FLAMINIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Viale del Vignola ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO SU VIA DEL FORO ITALICO, CONTINUANO I LAVORI IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DE LA PISANA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ESQUILINO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL PORTUENSE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI RALLENTAMENTI IN ...