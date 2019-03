ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2019) Gentile Direttore,a seguito della segnalazione di un tifoso pubblicata dal Vs. sito il giorno 26 Marzo 2019 (dal titolo “Dopo 40 minuti sul sito diper il biglietto di-Arsenal, mi sono arreso”) in cui venivano esplicati alcuni problemi in sede di acquisto di un biglietto in prelazione per la suddetta partita di Europa League, ritengo opportuno dover replicare – anche in qualità di responsabile della Business Unit Sport diche fornisce il servizio biglietteria per la SSCda vent’anni.In primo luogo voglio mettere in chiaro come il funzionamento del sito sia fuori discussione: i livelli di performance generali del sito sfiorano il 99,9%, e la piattaforma è perfettamente capace di gestire elevatissime quantità di utenti connessi contemporaneamente, come avviene regolarmente per importanti concerti o partite di cartello. Non ci sono stati fermi del ...

SSCNapoliNews : TicketOne al Napolista: “nessun problema per Napoli-Arsenal” - ClubModena : RT @napolista: Dopo 40 minuti sul sito di TicketOne per il biglietto di Napoli-Arsenal, mi sono arreso. Funziona malissimo, è scostumato c… - Carloalvino : RT @napolista: Dopo 40 minuti sul sito di TicketOne per il biglietto di Napoli-Arsenal, mi sono arreso. Funziona malissimo, è scostumato c… -