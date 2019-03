‘Ti gonfio come una zampogna’ e frasi minacciose | così maestro spaventava bimbi

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma – “Ti faccio viola” oppure “Questo te lo taglio (toccando il bimbo nelle parti intime)” o ancora “Vengo li’ e te do un paio di ceffoni”, “Ti butto dalla finestra”, e “Cosi’ ti pisci sotto (posizionandolo all’ultimo posto nella fila per andare in bagno)”. Con queste parole ildi 41 anni si rivolgeva agli alunni della sua classe di una scuola materna dell’XI municipio di Roma. Lesono riportate nell’ordinanza del gip Gaspare Sturzo che ha stabilito per il docente il divieto di avvicinamento alla scuola ed ai piccoli.Nel provvedimento, dove sono riportate minacce ai bambinianche “Teuna zampogna”, “Ti do un cazzotto in testa”, “Non ce veni’ piu’ a scuola” e “Non piangere che ti caccio fuori dalla ...

