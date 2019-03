Taranto | donna 85enne aggredita da un rottweiler in una villetta | è gravissima

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Si è sfiorata la tragedia questa mattina in unadi, per la precisione nella piccola frazione di Lama. Secondo quanto riporta la stampa locale, unadi 85 anni è stataall'improvviso da un cane di razza. L'anziana signora è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale "Santissima Annunziata" sito nello stesso capoluogo di provincia ionico. Non è chiaro ancora che cosa abbia provocato la violenta reazione dell'animale. Fatto sta che laè stata morsa al volto, al capo e al collo, almeno così riporta la testata giornalistica on-line, Fan Page.Indagini in corso Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare lain ospedale, e la Squadra Mobile, che ha eseguito i rilievi del caso. Sono quindi in corso le indagini per ricostruire l'esatta ...

